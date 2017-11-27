Кэмерон разрешил многолетний спор фанатов о концовке "Титаника"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Режиссер Джеймс Кэмерон разрешил многолетний спор фанатов о том, мог ли герой ДиКаприо в "Титанике" выжить в конце фильма.

По словам Кэмерона, на куске деревянной обшивки, благодаря которому спаслась героиня Кейт Уинслет, действительно было место и для Джека (ДиКаприо), однако вдвоем они бы не смогли удержаться на плаву.

Режиссер рассказал, что для съемок трагической сцены он несколько дней искал идеально подходящий кусок древесины, который смог бы выдержать только одного человека на протяжении трех часов.

При этом кинематографист подчеркнул, что у персонажа ДиКаприо не было шансов на выживание "из-за художественных причин, а не из-за физики". Он отметил, что если бы Джек не утонул, то на него должна была бы упасть дымовая труба.

"Если бы он выжил, то концовка ленты была бы бессмысленной. Это картина о смерти и разлуке; он должен был умереть", — подчеркнул Кэмерон в интервью Vanity Fair.

Фильм "Титаник", вышедший на экраны в 1997 году, получил 11 премий "Оскар", включая награды за лучший фильм года и лучшую режиссуру, а также четыре премии "Золотой глобус" и пять "Грэмми".