Капсулу с прахом Хворостовского передадут в Красноярск

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Капсула с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского будет помещена в один из мемориальных объектов в Красноярске, сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Прощание со звездой мировой оперной сцены Дмитрием Хворостовским началось в Москве утром в понедельник, проводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников. За прощанием последует процедура кремации. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен в Москве и в Красноярске. Одна капсула с прахом будет захоронена на Новодевичьем кладбище 28 ноября. Вторую капсулу передадут красноярской делегации.

"После того, как его тело будет кремировано и часть его праха будет передана красноярской делегации, она будет перевезена в Красноярск и там будет хранится, скорее всего, несколько месяцев до того, пока все вопросы увековечивания его памяти будут обдуманы и согласованы и с архитектурной общественностью, и, прежде всего, с его родными и близкими. И после этого соответствующая капсула будет помешена в один из избранных мемориальных объектов", — сказал Усс журналистам.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином этого города и Красноярского края.

Мировую известность Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" его стали приглашать выступать на лучших мировых оперных сценах и участвовать в фестивалях.