Урну с частью праха Хворостовского передадут Красноярску, сообщил Астахов

Гроб с телом оперного певца Дмитрия Хворостовского в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве. 27 ноября 2017

Гроб с телом оперного певца Дмитрия Хворостовского в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве. 27 ноября 2017

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Урну с частью праха оперного певца Дмитрия Хворостовского передадут делегации Красноярского края и врио губернатора Александру Уссу 28 ноября, сообщил один из организаторов похорон артиста Павел Астахов.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином Красноярска и Красноярского края.

Прощание с Хворостовским началось в Москве утром в понедельник, проводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников. За прощанием последует процедура кремации. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен в Москве и в Красноярске. Одна капсула с прахом будет захоронена на Новодевичьем кладбище 28 ноября.

"Передача произойдет сразу же после захоронения на Новодевичьем кладбище. Завтра мы передадим вторую урну", — сообщил Астахов журналистам.

Мировую известность Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" его стали приглашать выступать на лучших мировых оперных сценах и участвовать в фестивалях.