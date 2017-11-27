Урну с частью праха Хворостовского передадут Красноярску, сообщил Астахов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Урну с частью праха оперного певца Дмитрия Хворостовского передадут делегации Красноярского края и врио губернатора Александру Уссу 28 ноября, сообщил один из организаторов похорон артиста Павел Астахов.
Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином Красноярска и Красноярского края.
Прощание с Хворостовским началось в Москве утром в понедельник, проводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников. За прощанием последует процедура кремации. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен в Москве и в Красноярске. Одна капсула с прахом будет захоронена на Новодевичьем кладбище 28 ноября.
"Передача произойдет сразу же после захоронения на Новодевичьем кладбище. Завтра мы передадим вторую урну", — сообщил Астахов журналистам.