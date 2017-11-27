В Москве началось прощание с Дмитрием Хворостовским

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Прощание со звездой мировой оперной сцены Дмитрием Хворостовским началось в Москве. Проводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников, передает корреспондент РИА Новости.

У входа в Московскую филармонию собралась внушительная очередь из людей с цветами, которые хотели бы проститься с Хворостовским. На здании филармонии висит большой баннер с портретом Хворостовского и словами "Навсегда с нами", из колонок играют песни в исполнении певца.

За прощанием последует процедура кремации. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен в Москве и Красноярске. Одну капсулу с прахом захоронят на Новодевичьем кладбище.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином этого города и Красноярского края.

Мировую известность певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в британском городе Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Хворостовского стали приглашать выступать на лучших мировых оперных сценах и участвовать в признанных оперных фестивалях.