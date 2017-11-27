"Москино" бесплатно покажет фильмы режиссеров стран БРИКС

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бесплатные показы художественных и документальных фильмов молодых режиссеров из стран-участниц БРИКС (России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР) пройдут в кинотеатрах "Москино" с 14 по 16 декабря, сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В кинотеатрах сети "Москино" столичного Департамента культуры бесплатно покажут художественные и документальные фильмы молодых режиссеров из стран-участниц БРИКС (России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР). Киносеансы пройдут с 14 по 16 декабря в рамках конкурсной программы "Эхо международных кинофестивалей стран БРИКС"… вход на показы свободный", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора сети "Москино" Светланы Максимченко, фильмы оценит жюри, которое выберет победителей в четырех номинациях: "Лучший художественный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный полнометражный фильм" и "Лучший документальный короткометражный фильм".

"В состав конкурсной комиссии войдут известные российские режиссеры: Иван Твердовский-старший, Александр Котт, Александр Галибин. Председатель жюри — кинорежиссер и продюсер Игорь Угольников", — рассказала Максимченко.