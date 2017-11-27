СМИ сообщили о приостановке съемок сериала "Карточный домик"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Съемки финального сезона сериала "Карточный домик" приостановлены до 8 декабря, продюсеры работают над возобновлением съемочного процесса, сообщает издание Hollywood Reporter.

Ранее сообщалось, что продюсеры телесериала "Карточный домик" могут снять шестой сезон без персонажа Кевина Спейси. Отмечается, что продюсеры не хотят "наказывать" всю съемочную группу из-за актера и изучали контракт, чтобы понять, можно ли продолжить снимать без него. Позднее стало ясно, что "Карточный домик" не могут снимать без Спейси из-за условий его контракта.

"Мы продолжаем работать с Netflix в надежде, что вскоре мы возобновим съемки", — говорится в письме, которое продюсеры компании Media Rights Capital направили актерам и съемочной группе.

Как сообщает издание, в письме также сообщалось, что "переговоры продолжаются", актерам и съемочной группе "заплатят за дополнительный двухнедельный перерыв — с 27 ноября по 8 декабря". "

В последнее время вокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, уже 15 человек обвинили актера в домогательствах. Скандал начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.

Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси, и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера достигло 15 человек.