Елена Яковлева в роли Бабы-Яги, Еватерина Вилкова в роли Варвары и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма Последний богатырь режиссера Дмитрия Дьяченко. Архивное фото

Елена Яковлева в роли Бабы-Яги, Еватерина Вилкова в роли Варвары и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма Последний богатырь режиссера Дмитрия Дьяченко. Архивное фото

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Фильм "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко обогнал "Сталинград" Федора Бондарчука и стал самым кассовым фильмом за всю историю в российском прокате, собрав за месяц 1,672 миллиарда рублей, сообщает портал kinobusiness.com в воскресенье.

По данным портала, за воскресенье сказочное фэнтези "Последний богатырь" заработало в России 9,5 миллиона рублей. "При этом перед сегодняшним днем в копилке киноленты Дмитрия Дьяченко было уже 1662,6 млн рублей. Таким образом, "Последний богатырь" превзошел продержавшийся четыре года рекорд "Сталинграда" и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю в национальном кинопрокате (сборы с учетом стран СНГ)", — говорится в сообщении.

Военная драма Бондарчука завершила свой путь с кассой 1,670 миллиарда рублей, а "Последний богатырь" имеет на данный момент уже 1,672 миллиарда рублей сборов.

"Сеансы "Последнего богатыря" за тридцать два дня посетили 7,52 миллиона человек. По этому показателю результат "Сталинграда" (6,19 миллиона зрителей) был превзойден еще 9 ноября. Однако до абсолютного рекорда для российского кино здесь довольно далеко. Обладателем его остается комедия "Ирония судьбы: Продолжение", которую в конце 2007 и в начале 2008 года посмотрели 8,88 млн человек", — подчеркивается в сообщении.

По сюжету "Последнего богатыря", обычный парень Иван по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил. В фильме снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко.