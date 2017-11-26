В Красноярске прощание с Хворостовским будут транслировать в прямом эфире

КРАСНОЯРСК, 26 ноя — РИА Новости. Гражданская панихида и прощание с народным артистом России Дмитрием Хворостовским будет транслироваться в прямом эфире на большом экране филармонии в Красноярске, сообщила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко на странице в социальной сети Facebook.

В среду семья Хворостовского сообщила, что певец скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином города и Красноярского края.

"Прямая трансляция гражданской панихиды и церемонии прощания с Дмитрием Александровичем Хворостовским будет идти 27 ноября на сайте www.meloman.ru, а также в Красноярске на экране Большого концертного зала. Начало в 11.00 по Москве", — говорится в сообщении.

Ранее в компании Askonas Holt, которая занималась менеджментом артиста, сообщили, что прощание пройдет в понедельник в концертном зале имени Чайковского Московской филармонии, а похороны будут во вторник. Организаторы похорон Павел Астахов и Дмитрий Бертман сообщили, что прах Хворостовского будет захоронен на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Федора Шаляпина. Ранее народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон сообщил, что Хворостовский завещал кремировать свое тело и захоронить прах в Москве и своем родном городе Красноярске. О времени церемонии в Красноярске в краевом министерстве культуры пока не сообщили.