В Красноярске показали спектакль "Трубадур" в память о Хворостовском

КРАСНОЯРСК, 26 ноя — РИА Новости. Зрители, пришедшие в воскресенье в Красноярский государственный театр оперы и балета (ТОиБ), где начинал карьеру народный артист России Дмитрий Хворостовский, перед началом оперы "Трубадур" приветствовали труппу бурными овациями, сообщили РИА Новости в театре.

Семья Хворостовского сообщила в среду на его странице в Facebook , что певец скончался. Он умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

"Это было что-то невероятное, перед началом спектакля Лариса Марзоева (народная артистка России, друг и партнер по сцене Дмитрия Хворостовского – ред.) представила видео с певцом и фотонарезку под его песни. Зал аплодировал стоя, кричали "браво", вышедших артистов приветствовали стоя и искупали их в овациях", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, билеты на бесплатный спектакль разобрали менее чем за час. В зал на 836 мест пустили тысячу человек, но еще многим пришлось отказать.

В театре в память о Хворостовском также покажут спектакль "Пиковая дама" на музыку Петра Чайковского.

Опера "Пиковая дама" — знаковый спектакль для Красноярского оперного театра. Одна из первых серьезных партий Хворостовского, исполненных на сцене этого театра, — Елецкий (12 ноября 1985 года). Однако участвовать в спектаклях певец начал гораздо раньше, еще будучи студентом Красноярского института искусств. В Красноярском театре оперы и балета Хворостовский прослужил около 5 лет — с 1985 по 1990 год, исполнив за это время солидный репертуар.

Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera (Франция) в "Пиковой даме" Хворостовского стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.