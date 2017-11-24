Союзмультфильм трижды обсуждал с Успенским права на "Простоквашино"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Представители студии "Союзмультфильм" три раза встречались с Эдуардом Успенским и его представителями по поводу использования части его произведений и предложила ему за это более 5 миллионов рублей, хотя не обязана была этого делать, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии.

Ранее некоторые СМИ сообщили со ссылкой на Успенского, что он не получал никаких предложений по поводу использования его произведений.

"Была одна личная встреча представителей "Союзмультфильма" с Эдуардом Николаевичем, потом было две встречи с его представителями и юристами. На всех встречах было озвучено одно и то же предложение по выкупу прав на произведения, написанные после последней экранизации "Простоквашино" с целью использования части этих произведений для написания сценариев нового сериала", — сказали в пресс-службе.

В студии уточнили, что сумма предложения превышает 5 миллионов рублей.

"У студии нет обязательства выкупать ничего у Успенского. Это наш жест доброй воли и огромного уважения к нему и его произведениям", — добавили в пресс-службе.

Ранее автор произведений о Простоквашино Эдуард Успенский опубликовал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором он подчеркнул, что студия "Союзмультфильм" снимает продолжение мультфильма без его согласия. В пресс-службе студии сообщили, что "Союзмультфильм" получил письменное согласие Успенского на создание продолжения мультфильмов про Простоквашино и его героев перед началом работы над проектом.