Хворостовского похоронят недалеко от могилы Шаляпина

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Народный артист России, всемирно известный баритон Дмитрий Хворостовский будет похоронен на Новодевичьем кладбище 28 ноября, сообщили РИА Новости организаторы похорон Павел Астахов и Дмитрий Бертман.

© РИА Новости / Владимир Вяткин Перейти в фотобанк "Ушел волшебный голос": в Сети скорбят из-за кончины Хворостовского В среду семья Хворостовского сообщила, что певец скончался. Он умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Ранее народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон сообщил, что Хворостовский завещал кремировать свое тело и захоронить прах в Москве и своем родном городе Красноярске.

"Двадцать седьмого ноября состоится прощание и гражданская панихида в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского. В Москве состоится кремация тела и 28 ноября прах будет захоронен на Новодевичьем кладбище. Могила Хворостовского расположена буквально в 100 метрах от могилы Шаляпина", — сказали организаторы.