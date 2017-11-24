Друг Джигарханяна рассказал о самочувствии актера

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Актер и режиссер Армен Джигарханян чувствует себя хорошо и отдыхает в пансионате, рассказал РИА Новости его друг и доверенное лицо Артур Согомонян.

"Армен Борисович планирует отдохнуть две недели, перед Новым годом всегда горячая пора у театров. В пансионате есть свои врачи, мы с ними на связи. Я только что общался с руководителем, он доволен его состоянием. Армен Борисович тоже сегодня в хорошем настроении, а вчера был немного расстроен очередными фейками вокруг своего имени, сегодня все в порядке", — сказал Согомонян.

По его словам, в отсутствие худрука театром Джигарханяна руководит директор Елена Гильванова, каждое утро они созваниваются.

Накануне адвокат супруги Джигарханяна Элина Мазур сообщила, что актер снова попал в больницу — на фоне диабета у него якобы отказали ноги. В театре эту информацию опровергли, заявив, что режиссер отправился на отдых.

Публичный скандал вокруг 82-летнего Джигарханяна и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской разгорелся после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что собирается развестись с женой, которая причинила ему "много боли". Позже он обратился в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".

Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра Джигарханяна и объявила, что тоже подает на развод. В ее квартире и в театре прошли обыски, сама супруга актера уехала из России.