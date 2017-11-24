Аман Тулеев поручил увековечить имя Хворостовского в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 24 ноя — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил выбрать объект культуры или городской среды, который получит имя народного артиста России Дмитрия Хворостовского, скончавшегося на днях в Лондоне, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе региональной администрации.
Близкий друг семьи Хворостовского адвокат Павел Астахов накануне обратился к Тулееву и врио губернатора Красноярского края Александру Уссу с просьбой увековечить его память. В честь певца он предложил главам регионов назвать одну из улиц, музыкальное образовательное учреждение или ввести премию для вокалистов.
"Аман Тулеев поручил увековечить имя Дмитрия Хворостовского в Кузбассе. По мнению губернатора, в честь великого оперного певца, народного артиста РФ, Почетного гражданина Кемеровской области могут быть названы один из объектов городской среды или учреждение сферы культуры, образования", — сказал собеседник агентства.
По его словам, глава региона уже распорядился подготовить соответствующие предложения, чтобы выбрать подходящий для этого объект, который будет назван именем артиста.
Передавая соболезнования от всего Кузбасса родным и близким оперного певца, Тулеев назвал Хворостовского человеком глубочайшей внутренней культуры, огромного таланта, исполнителем высочайшего класса, беззаветно и преданно служившим музыке, людям, прославлявшим русское оперное искусство.