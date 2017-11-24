Аман Тулеев поручил увековечить имя Хворостовского в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 24 ноя — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил выбрать объект культуры или городской среды, который получит имя народного артиста России Дмитрия Хворостовского, скончавшегося на днях в Лондоне, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе региональной администрации.

Близкий друг семьи Хворостовского адвокат Павел Астахов накануне обратился к Тулееву и врио губернатора Красноярского края Александру Уссу с просьбой увековечить его память. В честь певца он предложил главам регионов назвать одну из улиц, музыкальное образовательное учреждение или ввести премию для вокалистов.

"Аман Тулеев поручил увековечить имя Дмитрия Хворостовского в Кузбассе. По мнению губернатора, в честь великого оперного певца, народного артиста РФ, Почетного гражданина Кемеровской области могут быть названы один из объектов городской среды или учреждение сферы культуры, образования", — сказал собеседник агентства.

По его словам, глава региона уже распорядился подготовить соответствующие предложения, чтобы выбрать подходящий для этого объект, который будет назван именем артиста.

Дмитрий Хворостовский неоднократно выступал в Кемеровской области. В 2005, 2006, и 2007 годах певец приезжал в Кузбасс, чтобы поздравить жителей с главным для угледобывающего региона праздником — Днем шахтера. Он дал девять больших концертов на площадях и стадионах горняцких городов, и все желающие могли насладиться его великолепным голосом, мастерством исполнения, приобщиться к прекрасному миру музыки, оперного искусства. В 2005 году Хворостовский был отмечен высокой наградой Кемеровской области — орденом "Ключ дружбы", а в 2006 году получил звание "Почетный гражданин Кемеровской области".

Передавая соболезнования от всего Кузбасса родным и близким оперного певца, Тулеев назвал Хворостовского человеком глубочайшей внутренней культуры, огромного таланта, исполнителем высочайшего класса, беззаветно и преданно служившим музыке, людям, прославлявшим русское оперное искусство.