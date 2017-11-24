Книги на декабрь: рассказы о революции и букеровский лауреат Пол Бейти

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Едкая сатира прошлогоднего лауреата Букеровской премии Пола Бейти "Продажная тварь", дебютный роман молодого автора Эммы Клайн "Девочки", своеобразным вдохновением которой послужила история "семьи" маньяка Чарльза Мэнсона, ностальгический и смешной Константин Семенов с книгой "Звали его Эвил", рассказ о легенде русского рока "Кормильцев. Космос как воспоминание" Александра Кушнира и сборник "Семнадцать о семнадцатом" ожидают читателей в литературных новинках декабря.

Американец Пол Бейти вряд ли знаком русскоязычным читателям: на его счету два романа, получивших умеренно положительные отзывы в зарубежной прессе, и третий, неожиданно удостоившийся престижной Букеровской премии год назад. Именно это обстоятельство, собственно, и стало поводом для появления перевода "Продажной твари", который выходит в издательстве "Эксмо". На первый этапах хлесткий сатирический роман, высмеивающий американскую расовую политику, нейтрально называли "Распродажей", буквально переводя оригинальное The Sellout, но переводчик Светлана Чулкова выбрала более резкое и точное название. Главным героем становится темнокожий продавец арбузов из гетто, в котором отец-социолог весьма своеобразными способами с детства воспитывал устойчивость к расовой ненависти. Оказавшись на судебной скамье за подозрение в возрождении рабства, он начинает вспоминать, какие же обстоятельства привели его в эту точку жизни. По мнению жюри, вручившего Бейти литературную премию, автору удалось очень остроумно погрузить сатиру "в самое сердце современного американского общества", сделать роман в равной степени забавным и мучительным.

Молодая писательница Эмма Клайн стала настоящим литературным событием минувшего года: ее роман "Девочки" не признал блестящим только ленивый, а ведь это первый ее писательский опыт. Между строк яркого дебюта угадывается скандальная и пугающая история секты Чарльза Мэнсона, его "семьи", совершившей в 1969 году зверское нападение на обитателей одного из богатых домов на Голливудских холмах. В беспощадной резне погибла беременная жена режиссера Романа Полански, молодая актриса Шэрон Тейт. Сам Мэнсон, позднее пожизненно осужденный, дожил до 83 лет и умер буквально несколько дней назад. По признанию автора, ее всегда интересовали экстремальные проявления человеческой натуры, чему, отчасти, и посвящен роман, написанный на одном дыхании всего лишь за три месяца. В центре сюжета оказывается 14-летняя Эви Бойд, которая попадает в коммуну с другими девушками, не похожими на всех остальных обитателей Калифорнии. Повзрослев, она оглядывается на этот опыт, пытаясь понять, как он повлиял на всю ее дальнейшую жизнь. Роман, перевод которого осуществила Анастасия Завозова, выходит в издательстве "Фантом Пресс".

Другой дебют месяца принадлежит перу петербургского писателя Константина Семенова: его легкий и очень ностальгический роман "Звали его Эвил" уводит читателя далеко в воспоминания автора. На страницах книги возникают беззаботное детство в деревне с забавным названием Борисова Грива, безуспешные попытки родителей сделать из мальчика великого музыканта и многие другие трогательные и уморительно смешные моменты его жизни. Семенова отличает удивительно легкий взгляд на мир, в ироничной форме он говорит о том, что любого другого человека попросту вывело бы из себя – в его описании даже болтливый строитель-пьяница, который месяцами не может завершить работу на участке, превращается в почти сказочного героя. Публикацию романа осуществляет независимое издательство "Пландж".

Семнадцать о семнадцатом

Кормильцев. Космос как воспоминание

Российская культура в год столетия революции продолжает в самых разных формах вспоминать трагические события того времени: революцию можно рассмотреть в картинах и документах на многочисленных выставках, за героями минувшего предлагают понаблюдать в кино и сериалах, а теперь и современные русские авторы решили явить миру свой взгляд на прошлое. Сборник рассказов "Семнадцать о семнадцатом" объединяет произведения Виктора Пелевина, Германа Садулаева, Ольги Брейнингер, Юрия Буйды, Ольги Славниковой и других писателей, которые пытаются осмыслить значение этого исторического момента и нарисовать собственный Октябрь. Книга выходит в издательстве "Эксмо".

Московский журналист Александр Кушнир, который в разное время работал с группами "Мумий Тролль", "Ночные снайперы" и другими, охотно делится своим богатым опытом взаимодействия с музыкальной индустрией на страницах книг. Его перу принадлежат сборники "Золотое подполье" и "Хедлайнеры", посвященным легендам русского рока; в новом документальном романе "Кормильцев. Космос как воспоминание", опубликованном в издательстве "РИПОЛ Классик", Кушнир рассказывает о жизни и творчестве автора большинства хитов "Наутилуса Помпилиуса" Илье Кормильцеве, которого не стало в 2007 году. В одной книге Кушнир собрал сотни раритетных снимков, эксклюзивные интервью с теми, кто близко знал поэта, а также интересные факты из его биографии. Автор и сам был много лет знаком с Кормильцевым, неоднократно брал у него интервью и сотрудничал в рамках разных проектов. Повесть о Кормильцеве продолжает исследование судеб недооцененных гениев отечественного андеграунда.