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Культура

"Геликон-опера" посвятила спектакль "Мазепа" памяти Хворостовского

02:1824.11.2017
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© Фото : предоставлено театром "Геликон-опера"Фасад театра Геликон-опера. Архивное фотоФасад театра Геликон-опера. Архивное фото
© Фото : предоставлено театром "Геликон-опера"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Московский театр "Геликон-опера" посвящает новую редакцию спектакля по опере Петра Чайковского "Мазепа" памяти певца Дмитрия Хворостовского, который скончался в среду утром в Лондоне после продолжительной болезни. Постановку спектакля осуществил известный оперный режиссер, художественный руководитель "Геликон-оперы" народный артист России Дмитрий Бертман. Премьера новой версии состоится 24 ноября, сообщили в пресс-службе театра.

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Новая версия

Премьера спектакля "Мазепы" в "Геликон-опере" состоялась в 1999 году, и вот спустя почти 20 лет театр представляет новую редакцию. Вместе с режиссером над постановкой работали: музыкальный руководитель и дирижер Евгений Бражник, художники-постановщики Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева.

"Этот спектакль мне очень дорог, — сказал РИА Новости Бертман. — Он шел еще до реконструкции нашего здания на маленькой сцене, а затем мы его играли в период нашей " ссылки" на Арбате. Теперь мы возвращаем "Мазепу" на нашу нынешнюю сцену — одну из самых лучших в мире по оснащенности. Это будет премьера новой сценической версии".

По словам режиссера, пошиты новые костюмы, созданы новые декорации, использована новейшая машинерия. А главное — на сцену выйдут новые исполнители.

Новая кровь

Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Новая кровь — она всегда дает новый виток спектаклю, — сказал Бертман. — "Мазепа"- очень сложная опера по материалу, она требует очень серьезных голосов. Даже в Большом эту оперу ставили тогда, когда театр обладал уникальным ансамблем певцов. И одни из последних спектаклей "Мазепы" шли с участие Ирины Архиповой, Владимира Атлантова и других звезд. У нас, к счастью, есть состав, даже два, который может петь эту оперу. Главную женскую роль Марию исполнит наше новое сопрано — замечательная певица Ольга Толкмит, Андрея — Игорь Морозов, Иван Гынгазов…"

Личный фактор

"Мазепа" Чайковского — это история молодой девушки Марии, которая полюбила стареющего гетмана Мазепу. И вокруг этих отношений развивается сюжет: казнь отца Марии, трагедия влюбленного в нее Андрея, крах семьи, сумасшествие самой Марии.

"Это особая опера Чайковского, как мне кажется, недооцененная до конца, — отметил Бертман. — Часто в классических постановках она ассоциировалась с какими-то сувенирными картинными сценами и рассматривалась как история политическая. Хотя, на самом деле, любая опера Чайковского всегда очень интимная, исповедальная. Для Чайковского личный фактор был всегда самым важным в его творчестве".

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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И здесь, по словам режиссера, история семейной драмы композитора стала поводом для написания "Мазепы". Любимая племянница композитора полюбила пожилого человека, родился внебрачный ребенок, и сама она умерла в сумасшедшем доме. Был найден сюжет у Пушкина, который был похож на эту семейную историю.

Триптих Чайковского

"В пятницу мы представим новую версию Мазепы", сказал Бертман. — В начале декабря состоится премьера "Пиковой дамы", над которой мы работаем вместе с Владимиром Федосеевым. А затем будет идти "Евгений Онегин" — постановка Станиславского, а за дирижерский пульт в этом спектакле встанет всемирно известный скрипач Максим Венгеров. И это будет большое музыкальное событие. Вот такой у нас триптих Чайковского".

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