Стала известна последняя воля Николая Годовикова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Актера Николая Годовикова, который скончался в четверг, планируется похоронить на Южном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости его друг Вячеслав Смородинов.

"Желание Николая Львовича — похоронить рядом с супругой на Южном кладбище, ну а дальше мы будем стараться это сделать", — сказал он.

Смородинов сообщил, что актер, сыгравший молодого красноармейца Петруху в фильме "Белое солнце пустыни", скончался в четверг у себя дома в Петербурге. По его словам, Годовиков в последнее время серьезно болел.

"Я начал замечать, что у него садится голос. Недавно он попадал в больницу. Меня это все настораживало… Зять и приемная дочь стали часто его навещать в последнее время, к нему приходили внуки. Сегодня утром он сказал, что плохо себя чувствует, хотели вызвать скорую, но он отказался. А в районе 15 часов пришел его зять и увидел, что он уже скончался", — рассказал Смородинов.

Николай Годовиков родился 6 мая 1950 года в Ленинграде. Он дебютировал в 1966 году в фильме "Республика ШКИД". Самая знаменитая его роль — Петруха из "Белого солнца пустыни". В 1999 году сыграл небольшую роль в сериале "Улицы разбитых фонарей-2". В 2000-е годы эпизодически появлялся в телесериалах в небольших ролях ("Агент национальной безопасности-2", "Спецназ", "Литейный 6-й сезон" и других).