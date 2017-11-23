Вдова Хворостовского благодарит поклонников певца за участие и поддержку

ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости. Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоренс поблагодарила поклонников певца через посольство России в Лондоне за участие и поддержку.

"Дорогие друзья, огромное спасибо за вашу поддержку! Ваше участие помогает нам пережить это сложнейшее время. Наша семья потеряла мужа, отца и сына. Мы скорбим. Мы признательны всем, кто скорбит вместе с нами", — написала она, текст послания процитировали РИА Новости в пресс-службе посольства.

Хворостовский умер на 56-м году жизни после долгой тяжелой болезни — у него была опухоль мозга. В Лондоне певец жил вместе с семьей.

Будучи обладателем баритона, Хворостовский исполнял заглавные партии в известнейших постановках мира — был "Евгением Онегиным" в опере Петра Чайковского, "Родриго" в "Доне Карлосе" Джузеппе Верди; исполнял партии Симона Бокканегра, Дона Жуана, Фигаро; выступал на сценах лучших оперных театров мира.