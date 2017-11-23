Фильмы "Рай", "Дуэлянт", "Зоология" номинировали на премию "Слово"

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Фильмы Андрея Кончаловского "Рай", Алексея Мизгирева "Дуэлянт", Ивана Твердовского "Зоология" претендуют на премию "Слово" им. В. Черных за лучший сценарий, церемония вручения премии пройдет в "Гоголь-центре" в понедельник, сообщила пресс-служба награды.

Картины Кончаловского, Мизгирева и Твердовского представлены в номинации "Лучший сценарий полнометражного кино". В номинации "Лучший сценарий семейного фильма" выдвинуты фильмы "Коробка" Эдуарда Бордукова, "Хороший мальчик" Оксаны Карас и "СуперБобровы" Дмитрия Дьяченко.

На премию за "Лучший сценарный дебют в полнометражном фильме" претендуют ленты "Рыба-мечта", "Ее звали Муму", "Коллектор". В номинации "Лучший сценарий телевизионного фильма" выдвинуты сериалы "Полицейский с Рублевки", "Пьяная фирма", "Таинственная страсть".

На церемонии также будет вручен приз "За верность профессии", присуждаемый выдающимся российским кинодраматургам. Приз получит сценарист, профессор ВГИКа, Наталья Рязанцева, сообщила пресс-служба.

Председателем жюри премии в этом году стал режиссёр Владимир Хотиненко ("Демон революции", "Бесы"). В состав жюри также вошли: сценарист Олег Маловичко ("Троцкий", "Притяжение".), генеральный директор "Уолт Дисней Компани СНГ" Марина Жигалова-Озкан, режиссёр Николай Хомерики ("Ледокол"), кинокритик Стас Тыркин, актриса Юлия Хлынина ("Купи меня", "Таинственная страсть").

Премия учреждена 6 августа 2013 года семьей известного российского кинодраматурга Валентина Черных (1935 – 2012) и ориентирована на поддержку молодых сценаристов, укрепление престижа этой профессии, открытие новых имен.