Жители Красноярска почтили память Хворостовского

КРАСНОЯРСК, 23 ноя — РИА Новости. Людской поток с цветами и свечами в память о легендарном земляке народном артисте России Дмитрии Хворостовском с утра идет к главному входу Большого концертного зала (БКЗ) в Красноярске, где выставлен его портрет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевой филармонии Вера Кириченко.

В среду семья Хворостовского сообщила на его странице в Facebook, что певец скончался. Он умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

"Люди идут к портрету Дмитрия Хворостовского с девяти утра. Несут свечи, цветы, очень много цветов, поток не прекращается. На глазах слезы, мало говорят. На большом крыльце, где установлен большой экран, непрерывно транслируется видеоряд с Хворостовским. Вот только что подошла очень молодая мама с маленькой дочкой и заплакала… Тихо, скорбно…" — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, к портрету уже приезжали отдать дань памяти исполняющий обязанности губернатора региона Александр Усс и митрополит Пантелеимон. Почитатели таланта Хворостовского смогут приходить до конца дня.

Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Хворостовского стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.