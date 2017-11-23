Часть праха Хворостовского захоронят на его родине в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 23 ноя — РИА Новости. Капсулу с частью праха народного артиста России Дмитрия Хворостовского доставят и захоронят на его родине, в Красноярске, сообщили РИА Новости в министерстве культуры края.

Хворостовский скончался в среду утром в Лондоне после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином Красноярска и Красноярского края.

"После этого (прощания с Хворостовским в Москве) будет процедура кремации. Одна капсула будет похоронена на Новодевичьем кладбище, а вторая капсула поедет в Красноярск. Дата (похорон) в Красноярске пока обсуждается", — сказала собеседница агентства.

Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Хворостовского стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.