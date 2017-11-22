Пласидо Доминго о кончине Хворостовского: боль не передать словами

ЛОНДОН, 22 ноя – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Всемирно известный тенор Пласидо Доминго скорбит в связи со смертью своего коллеги Дмитрия Хворостовского, в комментарии для РИА Новости он назвал баритон артиста одним из лучших в мире.

"Умолк один из лучших голосов нашего времени — мою боль не передать словами. Димин голос несравненной красоты, голос и его непревзойденная артистичность трогала души миллионов ценителей музыки", — сказал Доминго в письменном комментарии для агентства. По его словам, для оперного мира уход Хворостовского – это большая потеря.

"Его уход будут оплакивать его бесчисленные поклонники по всему миру и те из нас, кому посчастливилось знать его, я молюсь за его семью и их трагическую утрату", — добавил Доминго.

Хворостовский умер на 56-м году жизни после долгой тяжелой болезни — у него была опухоль мозга. В Лондоне певец жил вместе с семьей.

Будучи обладателем баритона, Хворостовский исполнял заглавные партии в известнейших постановках мира — был "Евгением Онегиным" в опере Петра Чайковского, "Родриго" в "Доне Карлосе" Джузеппе Верди; исполнял партии Симона Бокканегра, Дона Жуана, Фигаро; выступал на сценах лучших оперных театров мира.