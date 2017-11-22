Ушел великий певец: мировая культура скорбит о кончине Хворостовского

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Народный артист РФ, известный оперный певец Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в возрасте 55 лет. На протяжении своей головокружительной карьеры он блистал на сценах лучших оперных театров, которые скорбят о невосполнимой потере и вспоминают его уникальное дарование и невероятную харизму.

Хворостовский ушел из жизни после долгой и продолжительной болезни. В июне 2015 года певец, уже много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, он перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал свою концертную деятельность.

У певца остались жена Флоранс Хворостовская, дети Максим (14 лет) и Нина (10 лет); двое детей-близнецов от предыдущего брака, Данила и Александра (21 год), и родители, Александр Степанович и Людмила Петровна Хворостовские. В связи с уходом из жизни блестящего оперного певца, посольство РФ в Лондоне открыло книгу соболезнований, а также создало специальный почтовый ящик, куда все желающие могут написать слова поддержки близким артиста.

По словам поэтессы и близкой подруги исполнителя Лилии Виноградовой, прощание с Хворостовским пройдет в Москве, но точная дата мероприятия пока неизвестна. Как ранее сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон, Хворостовский завещал кремировать свое тело и захоронить прах в столице и в своем родном городе Красноярске.

Как сообщил РИА Новости композитор Игорь Крутой, прощание, скорее всего, пройдет в Москве в Концертном зале имени Чайковского в понедельник, 27 ноября. В столичном департаменте торговли и услуг сообщили, что прах певца будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Надежда оперной сцены



Хворостовский начал выступать еще будучи студентом третьего курса на сцене красноярского театра оперы и балета. За пять лет работы в театре Хворостовский стал оперной звездой Красноярска и сыграл во всех крупных постановках, а мировое признание пришло к нему после победы на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания). По словам оперного певца Владислава Пьявко, Хворостовский с первого появление на сцене подавал огромные надежды.

"Мы считаем, что Дима — наш ребенок, потому что в 1987 году мы были в таком бешеном восторге, что появилась огромная надежда в оперном искусстве, и потом все эти надежды оправдались. Мы следили за его восхождением, это выдающийся человек, потрясающий певец и удивительная личность", — сказал Пьявко в эфире телеканала "Россия 24".

Известный певец и композитор Александр Градский отметил не только выдающийся талант Хворостовского, но и его человеческие качества.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин, который являлся поклонником творчества именитого исполнителя, глубоко соболезнует его родным и близким. "В целом считаем его не только достоянием отечественной культуры, но и мировой культуры", — сказал Песков, отметив, что это очень тяжелая потеря.

По словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, известие о кончине Хворостовского отозвалась невероятной болью в сердцах многих. "Мы понимали, знали, что он болен, но надеялись, что произойдет чудо… Уникальный певец, которому бог дал невероятной красоты голос, невероятную мужскую харизму и артистичность. Будучи молодым, он уже стал звездой в самом высоком смысле этого слова. Что-то несправедливое есть в этой жизни, что он так рано ушел", — сказал Урин журналистам.

Красота голоса и внешность сердцееда

Мировой оперный дебют Хворостовского состоялся в Ницце (Франция), где он исполнил партию в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама". После этого молодого исполнителя стали приглашать к участию в признанных оперных фестивалях, а его голос зазвучал в лучших мировых оперных театрах, таких как Королевский театр в Ковент-Гардене (Лондон, Великобритания), Метрополитен-опера в Нью Йорке (США), Лирик-опера Чикаго (США), Парижская опера (Франция), "Ла Скала" (Милан, Италия), Венская государственная опера (Австрия). Сегодня все эти театры глубоко скорбят в связи с уходом исполнителя.

Музыкальный директор Ковент-Гардена Антонио Паппано признался, что Хворостовский украшал сцену Королевского театра подлинным талантом и благородством по отношению к зрителю; по его мнению, оперный исполнитель всегда ставил перед собой новые задачи и встречал трудности с высоко поднятой головой.

"Чистая красота его голоса и внешность сердцееда завоевывали любовь любой аудитории, а радость, с которой он выступал, была уникальной. После его ухода образовалась огромная пустота", — говорится в заявлении Паппано. Он назвал совместное с Дмитрием Хворостовским исполнение произведений Сергея Рахманинова незабываемым опытом.

Художественный руководитель Королевского Альберт-холла в Лондоне Люси Нобл заявила РИА Новости, что для концертного зала было честью принимать на сцене Хворостовского, который завоевал любовь зрителей своим дарованием, теплотой и харизмой. Директор Венской государственной оперы Доминик Мейер признался, что всегда восхищался силой Хворостовского, который с достоинством преподносил себя, несмотря на тяжелую болезнь. В среду на здании оперы в Вене вывешен черный траурный флаг, а представление в этот день начнется с минуты молчания в память о певце.

"Дима оставляет после себя большую пустоту. Он останется в наших воспоминаниях как исключительный художник, который всегда отдавался на сто процентов, и как человек, который обогатил нас его смехом, его радостью, его сердечностью, его позитивной манерой и его щедростью", — добавил директор оперы.

Искренность по отношению к слушателям

Свои соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста России, оперного певца Дмитрия Хворостовского, выразили также премьер-министр России Дмитрий Медведев, министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и многие другие.

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По словам Медведева, редкий дар Хворостовского принадлежал всем, кому посчастливилось услышать его неповторимый голос. Он подчеркнул, что музыка была жизнью Хворостовского, и "даже будучи смертельно больным, он всегда находил в себе силы и мужество выходить на сцену, чтобы петь". Российский премьер напомнил, что последний концерт Дмитрий Хворостовский дал 2 июня в своем родном Красноярске.

"Его голос преодолевал границы и расстояния, вызывая эмоции слушателей по всему миру. Дмитрия Хворостовского ждали на лучших театральных площадках. Но где бы он ни выступал, он всегда оставался великим русским певцом. Таким он и будет жить в нашей памяти, в сердцах миллионов поклонников", — говорится в телеграмме Медведева, опубликованной на сайте кабмина.

Мединский назвал ушедшего певца ведущим баритоном современности, удивительным вокальным данным и мастерству которого рукоплескали крупнейшие залы мира. "Такой успех был результатом его огромного трудолюбия, искренности по отношению к слушателям, безграничного желания дарить им свое творчество. Для зарубежной публики многие из произведений русской классической оперы по-новому открылись именно в исполнении Хворостовского", — говорится в телеграмме Мединского.

Собянин отметил, что голос Хворостовского, талантливого и яркого человека, никого не оставлял равнодушным. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, известный оперный певец блестяще реализовал себя за годы творчества.

"Талантливый и любимый, он внес большой вклад в оперное искусство и блестяще себя реализовал. Дмитрий Александрович многое еще мог. Но болезнь, с которой он до конца своей жизни боролся, не дала ему такой возможности", — сказал Володин, слова которого приведены на официальном сайте нижней палаты.