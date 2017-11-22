РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Ушел великий певец: мировая культура скорбит о кончине Хворостовского

Сюжет:
Умер Дмитрий Хворостовский (63)
18:4222.11.2017
07162
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фотоОперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Народный артист РФ, известный оперный певец Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в возрасте 55 лет. На протяжении своей головокружительной карьеры он блистал на сценах лучших оперных театров, которые скорбят о невосполнимой потере и вспоминают его уникальное дарование и невероятную харизму.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Нетребко опубликовала видео в память о Хворостовском

Хворостовский ушел из жизни после долгой и продолжительной болезни. В июне 2015 года певец, уже много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, он перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал свою концертную деятельность.

У певца остались жена Флоранс Хворостовская, дети Максим (14 лет) и Нина (10 лет); двое детей-близнецов от предыдущего брака, Данила и Александра (21 год), и родители, Александр Степанович и Людмила Петровна Хворостовские. В связи с уходом из жизни блестящего оперного певца, посольство РФ в Лондоне открыло книгу соболезнований, а также создало специальный почтовый ящик, куда все желающие могут написать слова поддержки близким артиста.

По словам поэтессы и близкой подруги исполнителя Лилии Виноградовой, прощание с Хворостовским пройдет в Москве, но точная дата мероприятия пока неизвестна. Как ранее сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон, Хворостовский завещал кремировать свое тело и захоронить прах в столице и в своем родном городе Красноярске.

Как сообщил РИА Новости композитор Игорь Крутой, прощание, скорее всего, пройдет в Москве в Концертном зале имени Чайковского в понедельник, 27 ноября. В столичном департаменте торговли и услуг сообщили, что прах певца будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Надежда оперной сцены

Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте в Зеленом театре ВДНХ с программой Песни военных лет
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
"Настоящий мужчина": коллеги и друзья скорбят о Дмитрии Хворостовском
Хворостовский начал выступать еще будучи студентом третьего курса на сцене красноярского театра оперы и балета. За пять лет работы в театре Хворостовский стал оперной звездой Красноярска и сыграл во всех крупных постановках, а мировое признание пришло к нему после победы на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания). По словам оперного певца Владислава Пьявко, Хворостовский с первого появление на сцене подавал огромные надежды.

"Мы считаем, что Дима — наш ребенок, потому что в 1987 году мы были в таком бешеном восторге, что появилась огромная надежда в оперном искусстве, и потом все эти надежды оправдались. Мы следили за его восхождением, это выдающийся человек, потрясающий певец и удивительная личность", — сказал Пьявко в эфире телеканала "Россия 24".

Известный певец и композитор Александр Градский отметил не только выдающийся талант Хворостовского, но и его человеческие качества.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Самородок из глубин России: скончался певец Дмитрий Хворостовский
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин, который являлся поклонником творчества именитого исполнителя, глубоко соболезнует его родным и близким. "В целом считаем его не только достоянием отечественной культуры, но и мировой культуры", — сказал Песков, отметив, что это очень тяжелая потеря.

По словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, известие о кончине Хворостовского отозвалась невероятной болью в сердцах многих. "Мы понимали, знали, что он болен, но надеялись, что произойдет чудо… Уникальный певец, которому бог дал невероятной красоты голос, невероятную мужскую харизму и артистичность. Будучи молодым, он уже стал звездой в самом высоком смысле этого слова. Что-то несправедливое есть в этой жизни, что он так рано ушел", — сказал Урин журналистам.

Красота голоса и внешность сердцееда

Мировой оперный дебют Хворостовского состоялся в Ницце (Франция), где он исполнил партию в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама". После этого молодого исполнителя стали приглашать к участию в признанных оперных фестивалях, а его голос зазвучал в лучших мировых оперных театрах, таких как Королевский театр в Ковент-Гардене (Лондон, Великобритания), Метрополитен-опера в Нью Йорке (США), Лирик-опера Чикаго (США), Парижская опера (Франция), "Ла Скала" (Милан, Италия), Венская государственная опера (Австрия). Сегодня все эти театры глубоко скорбят в связи с уходом исполнителя.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Коллеги Хворостовского через соцсети выражают соболезнования его семье

Музыкальный директор Ковент-Гардена Антонио Паппано признался, что Хворостовский украшал сцену Королевского театра подлинным талантом и благородством по отношению к зрителю; по его мнению, оперный исполнитель всегда ставил перед собой новые задачи и встречал трудности с высоко поднятой головой.

"Чистая красота его голоса и внешность сердцееда завоевывали любовь любой аудитории, а радость, с которой он выступал, была уникальной. После его ухода образовалась огромная пустота", — говорится в заявлении Паппано. Он назвал совместное с Дмитрием Хворостовским исполнение произведений Сергея Рахманинова незабываемым опытом.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
"Я многое успел": Дмитрий Хворостовский — о любви и страхе
Художественный руководитель Королевского Альберт-холла в Лондоне Люси Нобл заявила РИА Новости, что для концертного зала было честью принимать на сцене Хворостовского, который завоевал любовь зрителей своим дарованием, теплотой и харизмой. Директор Венской государственной оперы Доминик Мейер признался, что всегда восхищался силой Хворостовского, который с достоинством преподносил себя, несмотря на тяжелую болезнь. В среду на здании оперы в Вене вывешен черный траурный флаг, а представление в этот день начнется с минуты молчания в память о певце.

"Дима оставляет после себя большую пустоту. Он останется в наших воспоминаниях как исключительный художник, который всегда отдавался на сто процентов, и как человек, который обогатил нас его смехом, его радостью, его сердечностью, его позитивной манерой и его щедростью", — добавил директор оперы.

Искренность по отношению к слушателям

Свои соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста России, оперного певца Дмитрия Хворостовского, выразили также премьер-министр России Дмитрий Медведев, министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и многие другие.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости, Ruptly, Metropolitan Opera
"Утро туманное" в исполнении Хворостовского. Фрагменты выступлений

По словам Медведева, редкий дар Хворостовского принадлежал всем, кому посчастливилось услышать его неповторимый голос. Он подчеркнул, что музыка была жизнью Хворостовского, и "даже будучи смертельно больным, он всегда находил в себе силы и мужество выходить на сцену, чтобы петь". Российский премьер напомнил, что последний концерт Дмитрий Хворостовский дал 2 июня в своем родном Красноярске.

"Его голос преодолевал границы и расстояния, вызывая эмоции слушателей по всему миру. Дмитрия Хворостовского ждали на лучших театральных площадках. Но где бы он ни выступал, он всегда оставался великим русским певцом. Таким он и будет жить в нашей памяти, в сердцах миллионов поклонников", — говорится в телеграмме Медведева, опубликованной на сайте кабмина.

Мединский назвал ушедшего певца ведущим баритоном современности, удивительным вокальным данным и мастерству которого рукоплескали крупнейшие залы мира. "Такой успех был результатом его огромного трудолюбия, искренности по отношению к слушателям, безграничного желания дарить им свое творчество. Для зарубежной публики многие из произведений русской классической оперы по-новому открылись именно в исполнении Хворостовского", — говорится в телеграмме Мединского.

Собянин отметил, что голос Хворостовского, талантливого и яркого человека, никого не оставлял равнодушным. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, известный оперный певец блестяще реализовал себя за годы творчества.

"Талантливый и любимый, он внес большой вклад в оперное искусство и блестяще себя реализовал. Дмитрий Александрович многое еще мог. Но болезнь, с которой он до конца своей жизни боролся, не дала ему такой возможности", — сказал Володин, слова которого приведены на официальном сайте нижней палаты.

Онегин, Демон и Фигаро. Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.Певец Дмитрий Хворостовский на репетиции оперы А.Рубинштейна Демон на сцене Концертного зала имени П.И.Чайковского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Певец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.
© РИА Новости / Виктор АхломовПерейти в фотобанкОн окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Виктор Ахломов
Перейти в фотобанк
Он окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкС 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.Певец Дмитрий Хворостовский выступает на церемонии открытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 на стадионе Казань Арена в Казани
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
С 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.
© РИА НовостиВ 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.Известный российский баритон Дмитрий Хворостовский и корейская оперная певица Суми Йо
© РИА Новости
В 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.Российский певец Дмитрий Хворостовский во время интервью журналистам
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.
© Фото : Предоставлено "Невафильм"После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.Фильм Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Музыкальная одиссея в Петербурге
© Фото : Предоставлено "Невафильм"
После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкХворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.Дмитрий Хворостовский на пресс-конференции, посвященной премьере оперного моно-шоу проекта И.Крутого Дежавю
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Хворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.Певец Дмитрий Хворостовский с супругой направляются на празднование юбилея журнала Elle Россия
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.
© Фото : Алексей Панов/PoolПерейти в фотобанкВ конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.Встреча В.Путина и Д.Хворостовского
© Фото : Алексей Панов/Pool
Перейти в фотобанк
В конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанк22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте Оперный бал, посвященный 75-летнему юбилею Е. Образцовой
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.
/
Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена