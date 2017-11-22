Посольство в Лондоне открыло книгу соболезнований в память о Хворостовском

ЛОНДОН, 22 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне открывает книгу соболезнований в связи с кончиной российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, сообщил РИА Новости представитель посольства.

В среду семья певца сообщила на его странице в Facebook, что он скончался. Хворостовский умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

"Книга соболезнований открыта 22 ноября с 15.00 до 18.00, 23 ноября с 10.00 до 18.00 и 24 ноября с 10.00 до 18.00 по адресу: 6/7 Kensington Palace Gardens, London, W8 4QP", — сказал собеседник агентства.

Также все желающие могут направить соболезнование по электронной почте по адресу condolences@rusemb.org.uk. Телефон для обращений: +44 (0) 20 7229 6412.

Хворостовский – кавалер ордена Александра Невского (2015 год), ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2017 год).