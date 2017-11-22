Дирижер Орбелян рассказал о последних часах жизни Хворостовского

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в три часа ночи в среду, накануне к нему приехали его родители, рассказал РИА Новости известный дирижер, музыкант Константин Орбелян.

Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Семья Хворостовского в среду подтвердила информацию о его кончине на его официальной странице в социальной сети Facebook.

"Буквально вчера вечером я был у него. К нему вчера приехали родители, и он ушел в три часа ночи", — рассказал Орбелян.

Музыкант добавил, что часто выступал вместе с Хворостовским, дружил с ним.

"Хворостовский был уникальной личностью во всем. Бог одарил его невероятной внешностью, выдающимся голосом, музыкальной одаренностью, лошадиной работоспособностью. Он все делал не на 100, а на 1000%. Он все время превосходил самого себя. Все, что он делал, было уникально, совершенно, самобытно. Любая роль становилась им самим, он ею жил. На любом концерте он выплескивал в зал огромную артистическую и эмоциональную энергию. Его эпохальный проект с военными песнями превратил страну в гордое состояние. Все это невыполнимо и уникально. Но Дима ушел", — добавил собеседник агентства.

Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.