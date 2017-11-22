Швыдкой: Хворостовскому были подвластны все жанры вокального искусства

Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте в Зеленом театре ВДНХ с программой Песни военных лет. Архивное фото

Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте в Зеленом театре ВДНХ с программой Песни военных лет. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Оперный певец Дмитрий Хворостовский доказал, что ему были подвластны любые жанры вокального искусства; его уход стал большим горем для всех, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Семья Хворостовского в среду подтвердила информацию о его кончине на его официальной странице в социальной сети Facebook.

"Он доказал, что ему подвластны любые жанры вокального искусства. Цикл песен о войне стал явлением высочайшей культурной пробы. Я думаю, что такого масштаба певцов, которым подвластны все жанры вокального искусства, конечно, единицы. Его уход для всех нас большая трагедия и большое горе", — сказал Швыдкой, сравнив дарование певца с талантом таких известных оперных исполнителей, как Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти.

Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.