Мацуев назвал Хворостовского сибирским рыцарем, покорившим мировую сцену

11:4222.11.2017
(обновлено: 12:20 22.11.2017)
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Пианист Денис Мацуев назвал оперного певца Дмитрия Хворостовского сибирским рыцарем, настоящим самородком и уникальным артистом, который подарил миру свой необыкновенный тембр и обаяние.
Ранее семья Хворостовского сообщила о том, что певец умер утром в среду в Лондоне в окружении своих родных. Ему было 55 лет.
"Ушла целая эпоха, это потрясение, когда такие уникальные артисты уходят в расцвете своих сил, такая несправедливость. Причем уходят не просто лучшие. Он действительно был абсолютный самородок, с абсолютно удивительной доброй душой, сибирский рыцарь, я бы его назвал, который прорвался на мировую сцену", — сказал Мацуев.
Певец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.
Он окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.
С 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.
В 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.
Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.
После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.
Хворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.
В конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.
В конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.
22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.
По его словам, мир получил неповторимого артиста с необыкновенным тембром, фантастическим обаянием. "Он мотивировал всех своей личностью, какой-то особенной, когда ты не смотришь, кто поет, но за две секунды понимаешь, что это поет Хворостовский, потому что его тембр, его бархатистый золотой тембр обволакивал человеческие души в любом репертуаре – будь то опера, или романсы, или военные песни — на мой взгляд, это был совершенно феноменальный проект", — подчеркнул собеседник агентства.
Мацуев отметил, что кончина Хворостовского – это ужасная трагедия, в которую невозможно поверить. "Я абсолютно не согласен с фразой, что незаменимых нет. Думаю, что такого, как он, никогда не будет. Он останется в нашей памяти в самом расцвете сил", — добавил музыкант.
Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе "Би-би-си" "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях, таких как Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон, Великобритания), Метрополитен-опера (Нью-Йорк, (США), Парижская опера (Франция), Баварская государственная опера (Мюнхен, Германия), Ла Скала (Милан, Италия), Венская государственная опера (Австрия), Зальцбургский фестиваль (Австрия).