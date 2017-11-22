Мацуев назвал Хворостовского сибирским рыцарем, покорившим мировую сцену

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Пианист Денис Мацуев назвал оперного певца Дмитрия Хворостовского сибирским рыцарем, настоящим самородком и уникальным артистом, который подарил миру свой необыкновенный тембр и обаяние.

Ранее семья Хворостовского сообщила о том, что певец умер утром в среду в Лондоне в окружении своих родных. Ему было 55 лет.

"Ушла целая эпоха, это потрясение, когда такие уникальные артисты уходят в расцвете своих сил, такая несправедливость. Причем уходят не просто лучшие. Он действительно был абсолютный самородок, с абсолютно удивительной доброй душой, сибирский рыцарь, я бы его назвал, который прорвался на мировую сцену", — сказал Мацуев.

По его словам, мир получил неповторимого артиста с необыкновенным тембром, фантастическим обаянием. "Он мотивировал всех своей личностью, какой-то особенной, когда ты не смотришь, кто поет, но за две секунды понимаешь, что это поет Хворостовский, потому что его тембр, его бархатистый золотой тембр обволакивал человеческие души в любом репертуаре – будь то опера, или романсы, или военные песни — на мой взгляд, это был совершенно феноменальный проект", — подчеркнул собеседник агентства.

Мацуев отметил, что кончина Хворостовского – это ужасная трагедия, в которую невозможно поверить. "Я абсолютно не согласен с фразой, что незаменимых нет. Думаю, что такого, как он, никогда не будет. Он останется в нашей памяти в самом расцвете сил", — добавил музыкант.

Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе "Би-би-си" "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях, таких как Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон, Великобритания), Метрополитен-опера (Нью-Йорк, (США), Парижская опера (Франция), Баварская государственная опера (Мюнхен, Германия), Ла Скала (Милан, Италия), Венская государственная опера (Австрия), Зальцбургский фестиваль (Австрия).