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Культура

Большой театр представит в среду премьеру балета "Ромео и Джульетта"

21:3221.11.2017
(обновлено: 21:34 21.11.2017)
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЗдание Большого театра в Москве. Архивное фотоЗдание Большого театра в Москве. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Большой театр представит на Новой сцене в среду, 22 ноября, новый спектакль сезона — балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" в постановке Алексея Ратманского, во вторник состоялась генеральная репетиция.

Открытие исторической сцены Большого театра. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
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Вместе с хореографом над постановкой работали автор сценографии и костюмов Ричард Хадсон, художник по свету Дженнифер Типтон, дирижер-постановщик Павел Клиничев.

Ратманский — постоянный хореограф Американского театра балета — свой человек в ГАБТ, где с 2004 по 2009 год он возглавлял балет. Ратманский поставил на этой сцене не один спектакль, некоторые из них, например, "Светлый путь", "Пламя Парижа", "Русские сезоны", до сих пор в репертуаре ГАБТ и пользуются большой популярностью.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрогон премьеры балета С. Прокофьева "Ромео и Джульетта"
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прогон премьеры балета С. Прокофьева "Ромео и Джульетта"

"Ромео и Джульетта"

Балет "Ромео и Джульетта Ратманский впервые поставил в 2011 году в Торонто по заказу Национального балета Канады. В Большом театре он представляет именно эту постановку.

Хореограф сохранил шекспировский сюжет печальной повести Ромео и Джульетты, исторический колорит Италии эпохи Возрождения и использовал всю партитуру Прокофьева без купюр.

"Когда начинаешь работать с музыкой, невозможно ей эмоционально не отвечать, даже если ты не поклонник Прокофьева или музыки ХХ века. Такие формулы, такие мелодии, такая музыкальная драматургия, что остаться равнодушным просто невозможно, — сказал Ратманский накануне московской премьеры.

О вечной истории любви

Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин на Театральной площади
© РИА Новости / Илья Питалев
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По словам руководителя балета ГАБТ Махара Вазиева, спектакль Ратманского очень интересный, технически насыщенный и эмоциональный.

"Ратманскому удалось, с одной стороны, сохранить саму эпоху, а с другой — придать динамизм с учетом его хореографии, дать свое прочтение этой вечной истории любви, главного, что у нас есть", — сказал Вазиев.

Заглавные роли Ромео и Джульетты танцуют балерина Екатерина Крысанова и премьер Владислав Ландтратов — танцовщики, чья карьера в Большом театре начиналась в период работы здесь Ратманского.

"Вместе с хореографией Ратманского я выросла в театре, он вырастил меня как балерину. Его хореографический язык мне близок и понятен", — сказала накануне премьеры Екатерина Крысанова. "Его хореография очень музыкальна, в ней множество нюансов — неиссякаемая возможность работать и постигать все тонкости его искусства", — добавила она.

"Алексей Ратманский — первый хореограф, который меня заметил, который начал со мной работать, у меня с ним очень добрые, доверительные отношения. И я рад, что сегодня он в Москве, в Большом театре, и мне доверена роль главного героя — Ромео", — сказал Владислав Лантратов.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрогон премьеры балета С. Прокофьева "Ромео и Джульетта"
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прогон премьеры балета С. Прокофьева "Ромео и Джульетта"

Сценическая красота

Блок с гашеными почтовыми марками к юбилею балерины Майи Плисецкой. 20 ноября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Большом театре прошло торжественное гашение марки в честь Плисецкой
Не только прекрасна хореография, в которой отражен каждый нюанс музыки Прокофьева, блистательно искусство артистов, но и восхищает необыкновенная сценическая красота, создатель которой художник Ричард Хадсон.

"Приступая к этой работе, я много занимался исследованием, изучал книги, посвященные эпохе Возрождения в Италии, — сказал Хадсон. — Я взял за образец работы художника-символиста 1920-х годов, который брал идеи Возрождения, немного упрощал их и делал более символическими в своей живописи. И такими получились мои декорации — простыми, яркими, выразительными. И на их фоне существуют детально разработанные костюмы, отсылающие нас к эпохе Возрождения".

По словам художника, он привнес некоторые изменения в московский спектакль, которые оказались к лучшему, — убрал некоторые детали, которые показались ему лишними, а что касается костюмов, постарался, чтобы они больше шли героям и чтобы артистам было в них свободно двигаться.

"Не могу не сказать несколько восторженных слов о мастерских Большого театра — очень удобных, прекрасно оборудованных, с естественным светом, где трудятся настоящие таланты", — отметил Хадсон.

Премьерные спектакли пройдут 22-26 ноября.

Главные партии репетируют: Екатерина Крысанова, Анастасия Сташкевич, Евгения Образцова (Джульетта), Владислав Лантратов, Вячеслав Лопатин, Семен Чудин (Ромео), Игорь Цвирко, Антон Савичев, Артур Мкртчян (Меркуцио).

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