Посол Японии в России мечтает посетить имение Рахманинова под Тамбовом

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки рассказал о мечте посетить имение композитора Сергея Рахманинова в Тамбовской области, так как является поклонником российской музыки.

"Я хочу поехать туда (в Тамбовскую область — ред.), потому что я большой любитель музыки, особенно российской музыки. И я знаю, что имение Сергея Рахманинова находится в Тамбовской области, там находится музей. Посетить его — моя мечта, и я хочу осуществить свою мечту", — сказал Кодзуки журналистам после презентации Тамбовской области в посольстве Японии в РФ, в ходе которой губернатор региона Александр Никитин пригласил Кодзуки посетить Тамбовскую область.

Музей-усадьба Сергея Рахманинова расположена в деревне Ивановка в 140 километрах от Тамбова. Рахманинов с июня 1890 по апрель 1917 года почти каждый год жил и работал в этом имении. В настоящее время в музее-усадьбе проводятся научные конференции, музыкальные фестивали, конкурсы, концерты, музыкальные и театральные ассамблеи.