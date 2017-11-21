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Культура

Толстой попросил ГП и Минкультуры проверить фильм "Война ради мира"

18:1721.11.2017
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкПетр Толстой. Архивное фотоПетр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил депутатские запросы на имя министра культуры РФ Владимира Мединского и генпрокурора Юрия Чайки с просьбой осуществить проверку содержания фильма украинских документалистов "Война ради мира" на соответствие законодательству РФ, сообщает пресс-служба парламентария.

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Как отмечается в пресс-релизе, в период с 6 по 12 декабря в Москве пройдет 11-ый Международный фестиваль документального кино "Артдокфест – 2017". В рамках внеконкурсной программы фестиваля запланирован показ фильма украинских документалистов "Война ради Мира" / "WarforPeace" (автор сценария, режиссёр и оператор Евгений Титаренко, продюсер Наталия Хазан, композитор Иван Оглобин).

"Производство и показ на кинофестивале документальной картины "Война ради Мира" могут содержать признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму и публичные призывы к терроризму) и частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка)", — говорится в запросах Толстого.

По мнению вице-спикера Госдумы, "показ в сети российских кинотеатров фильма, в котором Россия представлена страной-агрессором, а не гарантом выполнения минских соглашений, а бойцы АТО на юго-востоке Украины – героями и благодетелями, является недопустимым".

"Мы на всех международных площадках всеми силами защищаем честь своей страны в самых непростых условиях и под беспрецедентным внешним давлением, а некие дельцы при поддержке таких "партнеров фестиваля" как "Эхо Москвы", "Дождь", "Ельцин – Центр", "Медуза", "Радио Свобода" и ряда других небезызвестных структур считают нормальным устраивать подобные провокации, иначе это назвать нельзя", — подчеркнул он.

Бабина со старой кинопленкой. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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Согласно сайту фестививаля, "Эхо Москвы", "Дождь", "Ельцин – Центр", "Медуза" и "Радио Свобода" являются официальными партнерами "Артдокфеста".

"О режиссере и сценаристе фильма Евгении Титаренко известно достаточно, вся информация есть в открытых источниках, да и он сам не особо скрывает свою насыщенную биографию и обстоятельства съемок им своего фильма: в 2014-2015 годах – доброволец АТО, служивший в бригаде "Госпитальеры", которая входит в добровольческий корпус "Правый сектор*" — экстремистскую организацию, деятельность которой запрещена на территории России решением Верховного суда. Можно долго спорить, что данный фильм – это субъективное мнение его автора, которое имеет право на жизнь. Но, по моему искреннему убеждению, не имеет, особенно, если нарушает законодательство РФ, но в этом пусть разбираются компетентные органы", — заключил Толстой.

*Запрещенная в России экстремистская организация

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Ф. Быченков
Правильная постановка вопроса. Ждем правильного решения.
18:24
21.11.2017
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