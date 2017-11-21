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Культура

В Берлине в Российском доме культуры открылась "Неделя русского языка"

15:3421.11.2017
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваНеделя русского языка открылась в Российском доме науки и культуры в центре Берлина, Германия. 21 ноября 2017Неделя русского языка открылась в Российском доме науки и культуры в центре Берлина, Германия. 21 ноября 2017
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева

БЕРЛИН, 21 ноя – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Ежегодная конференция "Неделя русского языка" открылась во вторник в центре Берлина, в Российском доме науки и культуры (РДНК). Его организаторы выразили надежду, что форум будет способствовать росту популярности и распространению русского языка в Германии и в Европе.

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Встречи и семинары в рамках "Недели русского языка" продлятся до 25 ноября. Ее организаторами выступили РДНК, ассоциация русистов города Берлин и институт прикладной экономики и техники при поддержке со стороны посольства РФ в ФРГ, Сената Берлина и фонда "Русский мир". В нынешней "Неделе" принимают участие делегации из крупнейших российских вузов: МГУ имени М.В.Ломоносова, РУДН, ВШЭ, Российского университета транспорта, Литературного института имени А. Горького.

"Наши цели остаются на протяжении многих лет одними и теми же: это продвижение русского языка, поддержка высокого уровня русского языка в Германии и во всем мире. Наши совместные усилия с Сенатом Берлина направлены на то, чтобы выявить "болевые точки" в реализации этой задачи. "Неделю русского языка" хорошо знают в Германии, в этом году наши участники прибыли из десяти немецких федеральных земель, это представители большого количества вузов, шести издательств. В заседаниях примут участие более 20 докторов наук и профессоров из России и Германии", — рассказала РИА Новости руководитель языкового центра РДНК Ольга Васильева.

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© AP Photo / Hadi Mizban
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Она добавила, что организаторы конференции стремятся к расширению контактов не только в Германии, но и в Европе. В нынешнем году на берлинскую "Неделю русского языка" прибыли специалисты из Польши и Белоруссии. В прошлом году в работе форума участвовали русисты из Австрии, Словакии, других стран. Васильева добавила, что число желающих принять участие в "Неделе" большое, есть заявки из Финляндии, Ирландии, Эстонии, Турции, Болгарии, Египта. Однако проведение мероприятие подобного масштаба потребовало бы более значительного финансирования, которым форум пока не располагает.

"Хотелось бы, чтобы "Неделя русского языка" стала важным методическим мероприятием и в то же время способствовала укреплению связей, обмену контактами и пониманию ситуации вокруг русского языка за рубежом. Мы призываем участников внести вклад в развитие, распространение и укрепление русского языка в Германии", — заявил, выступая перед первым пленарным заседанием конференции, руководитель представительства Россотрудничества в ФРГ, заместитель главы РДНК Александр Анисимов.

Ольга Голодец. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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"Неделя русского языка" признана всеми земельными министерствами Германии как официальные курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка как иностранного или второго родного. Программа мероприятия включает в себя лекции, практические занятия, круглые столы, посещения образовательных учреждений, презентации книжных издательств. Мероприятия "Недели русского языка" собирают преподавателей высшей и средней школы, специалистов дошкольного образования, руководителей образовательных учреждений, директоров крупных издательств, журналистов, политиков из России, Германии и других стран.

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