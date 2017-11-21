В Берлине в Российском доме культуры открылась "Неделя русского языка"

БЕРЛИН, 21 ноя – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Ежегодная конференция "Неделя русского языка" открылась во вторник в центре Берлина, в Российском доме науки и культуры (РДНК). Его организаторы выразили надежду, что форум будет способствовать росту популярности и распространению русского языка в Германии и в Европе.
Встречи и семинары в рамках "Недели русского языка" продлятся до 25 ноября. Ее организаторами выступили РДНК, ассоциация русистов города Берлин и институт прикладной экономики и техники при поддержке со стороны посольства РФ в ФРГ, Сената Берлина и фонда "Русский мир". В нынешней "Неделе" принимают участие делегации из крупнейших российских вузов: МГУ имени М.В.Ломоносова, РУДН, ВШЭ, Российского университета транспорта, Литературного института имени А. Горького.
"Наши цели остаются на протяжении многих лет одними и теми же: это продвижение русского языка, поддержка высокого уровня русского языка в Германии и во всем мире. Наши совместные усилия с Сенатом Берлина направлены на то, чтобы выявить "болевые точки" в реализации этой задачи. "Неделю русского языка" хорошо знают в Германии, в этом году наши участники прибыли из десяти немецких федеральных земель, это представители большого количества вузов, шести издательств. В заседаниях примут участие более 20 докторов наук и профессоров из России и Германии", — рассказала РИА Новости руководитель языкового центра РДНК Ольга Васильева.
"Хотелось бы, чтобы "Неделя русского языка" стала важным методическим мероприятием и в то же время способствовала укреплению связей, обмену контактами и пониманию ситуации вокруг русского языка за рубежом. Мы призываем участников внести вклад в развитие, распространение и укрепление русского языка в Германии", — заявил, выступая перед первым пленарным заседанием конференции, руководитель представительства Россотрудничества в ФРГ, заместитель главы РДНК Александр Анисимов.