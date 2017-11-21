В США назвали лауреатов телевизионной премии International Emmy

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Телепередачи из Бельгии, Великобритании, Германии, Канады, Норвегии, Турции и Франции отмечены международной академией телевизионных искусств и наук (International Academy of Television Arts & Sciences) International Emmy, 45-я ежегодная церемония вручения награды прошла в Нью-Йорке в понедельник.

Как сообщили организаторы премии по итогам церемонии, награду получили 11 лауреатов из восьми стран, в том числе США.

"Телевидение, как показали сегодняшние победители, это универсальная форма выражения, которая пересекает границы культур, языков, границы стран", — заявил в связи с вручением награды президент академии Брюс Пэйзнер (Bruce L. Paisner).

Награду за лучшую мужскую роль получил британский актер Кеннет Чарльз Брана за роль детектива в британском сериале "Валландер". Лучшей актрисой по мнению телеакадемиков стала также представительница Великобритании Анна Фрил за роль в сериале "Марчелла". Награда в категории документальный фильм также досталась Великобритании, победителем стал сериал "EXODUS: Our Journey to Europe" – история беженцев, запечатленная самими беженцами.

Международна телеакадемия базируется в Нью-Йорке и объединяет представителей более 60 стран и более 500 медиакомпаний.