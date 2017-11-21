Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкальных исполнительниц в 2017 году.
На втором месте рейтинга расположилась 29-летняя британская исполнительница Adele. Певица, которая в этом году завершила очередные мировые гастроли, заработала около 69 миллионов долларов.
Третью строчку в списке самых высокооплачиваемых исполнительниц заняла Тейлор Свифт, которая возглавляла подобный рейтинг в прошлом году. Доход американской певицы составил 44 миллиона долларов. По прогнозам составителей списка, в 2018 году 27-летняя поп-звезда увеличит свой капитал в связи с новым альбомом и масштабным концертным туром.
При составлении рейтинга использовались данные в период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года.