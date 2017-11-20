Бизнесвумен хочет купить и переименовать студию Вайнштейна, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американская предпринимательница Мария Контрерас-Свит намерена купить и переименовать киностудию Weinstein Co., основатель и директор которой продюсер Харви Вайнштейн был уволен со своего поста в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, пишет газета Wall Street Journal.

Контрерас-Свит известна тем, что заведовала управлением по делам малого бизнеса в администрации президента Барака Обамы. Издание со ссылкой на письмо с предложением о сделке сообщает, что бизнесвумен рассчитывает возглавить совет директоров компании, укомплектовав его преимущественно женщинами.

Потенциальная покупательница также хочет создать фонд для помощи жертвам предполагаемых домогательств со стороны Вайнштейна.

Сумма предложения не указывается, но знакомые с ситуацией источники отмечают, что секс-скандал вокруг основателя студии снизил ее цену на сотни миллионов долларов.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.