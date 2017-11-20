Индийская "Матильда": за голову звезды Болливуда объявили награду

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Одной из главных звезд современного Болливуда, актрисе Дипике Падукон угрожают расправой из-за роли в фильме о легендарной индийской царице Рани Падмини.

Радикальные и популистские группировки протестуют у офисов фирмы, сжигают портреты Дипики Падукон, требуют не допустить проката картины. Он должен был выйти на экраны первого декабря, но выход отсрочили по решению продюсерской компании.

История и вымысел

Фильм "Падмавати" снят по эпосу "Падмават" XVI века, который повествует о царице Рани Падмини (также называемой Падмавати), супруге правителя в княжестве Мевар Ратана Сены. Хотя образ правителя основан на реальном историческом персонаже Ратна Синхе, ученые не смогли найти свидетельств подлинности истории Падмавати.

© Bhansali Productions / Viacom18 Motion Pictures (2017) Кадр из фильма "Падмавати" © Bhansali Productions / Viacom18 Motion Pictures (2017) Кадр из фильма "Падмавати"

Согласно легенде, Падмавати, сингальская принцесса необычайной красоты, стала причиной нападения султана Дели Алауддина Мухаммад-шаха на владения Ратана Сены, чтобы отнять у него супругу. Мусульманский правитель успешно подавил силы меварского правителя, но не смог добиться цели — Падмавати сожгла себя, чтобы не попасть в руки агрессора.

Учитывая, что сам эпос скорее легенда, чем реальная история, а также тот факт, что в нем в том числе говорится о межконфессиональном конфликте индуистов и мусульман, фильм предсказуемо оказался в центре многочисленных скандалов. Еще в январе члены популистской организации касты раджпутов "Шри Раджпур Карни Сена" устроили погромы на съемочной площадке, а позже напали на режиссера Санджая Лилу Бхансали.

Причиной беспорядков стали слухи о том, что в фильме показана сцена, "искажающая историю". В ней Падмавати видит сон об антагонисте Мухаммад-шахе, что создатели картины неоднократно отрицали.

"Этот фильм оказался замешан в таком количестве скандалов из-за какого-то слуха. Слух заключается в том, что в фильме есть сцена сна о Рани Падмавати и Алауддине Халджи. Я уже опроверг это и предоставил письменное подтверждение этого", — заявил режиссер Бхансали в видеообращении.

Эффект снежного кома

Однако поток угроз не прекращается. Накануне с предостережениями выступил уже представитель правящей "Бхаратия джаната парти", а не лидер крайне правой группировки. Ответственный за работу со СМИ в отделении партии в штата Харьяна Сурадж Пал Аму пообещал удвоить вознаграждение за головы Падукон и Бхансали.

"Если ты (сыгравший в фильме актер Ранвир Сингх) не заберешь свои слова обратно, мы переломаем тебе ноги. Хочу поздравить молодежь Мирута (штат Уттар-Прадеш) за объявление награды в 50 миллионов рупий (почти 770 тысяч долларов) за обезглавливание Дипики и Бхансали. Мы наградим тех, кто их обезглавит их, 100 миллионами рупий (около полутора миллионов долларов) и позаботимся о нуждах их семей", — цитирует агентство ANI слова политика.

В самой партии дистанцировались от слов своего представителя.

LOVING all your versions of #DoTheGhoomar!!!👏🏼👏🏼👏🏼 keep the videos coming & get ready for a surprise! pic.twitter.com/WHTAfCAdUj — Deepika Padukone (@deepikapadukone) 31 октября 2017 г.

Прокат фильма пока отложили на неопределенный срок. Продюсеры отменили премьеру первого декабря, поскольку Центральное бюро сертификации кинопродукции до сих пор не выдало ему прокатное удостоверение, а в понедельник отклонило петицию создателей картины с просьбой ускорить процесс.

Впрочем, даже до старта картины ее показ уже запретили власти штатов Уттар-Прадеш, Раджастхан, Мадхья-Прадеш и Пенджаб – во всех, кроме последнего правит националистическая "Бхаратия джаната парти".

© AFP 2017 / Stringer Исполнительница главной роли в фильме "Падмавати" актриса Дипика Падуконе © AFP 2017 / Stringer Исполнительница главной роли в фильме "Падмавати" актриса Дипика Падуконе

В свою очередь, глава Западной Бенгалии, находящаяся в оппозиции правительству БДП, Мамата Банерджи заявила о цензуре.

"Скандал вокруг Падмавати не только досаден, но и также является планом политической партии разрушить свободу самовыражения. Мы осуждаем эту непомерную чрезвычайность. Все в киноиндустрии должны объединиться и выразить единогласный протест", — написала она в Twitter.