Индийская "Матильда": за голову звезды Болливуда объявили награду

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Одной из главных звезд современного Болливуда, актрисе Дипике Падукон угрожают расправой из-за роли в фильме о легендарной индийской царице Рани Падмини.
Радикальные и популистские группировки протестуют у офисов фирмы, сжигают портреты Дипики Падукон, требуют не допустить проката картины. Он должен был выйти на экраны первого декабря, но выход отсрочили по решению продюсерской компании.
История и вымысел
Фильм "Падмавати" снят по эпосу "Падмават" XVI века, который повествует о царице Рани Падмини (также называемой Падмавати), супруге правителя в княжестве Мевар Ратана Сены. Хотя образ правителя основан на реальном историческом персонаже Ратна Синхе, ученые не смогли найти свидетельств подлинности истории Падмавати.
Согласно легенде, Падмавати, сингальская принцесса необычайной красоты, стала причиной нападения султана Дели Алауддина Мухаммад-шаха на владения Ратана Сены, чтобы отнять у него супругу. Мусульманский правитель успешно подавил силы меварского правителя, но не смог добиться цели — Падмавати сожгла себя, чтобы не попасть в руки агрессора.
Учитывая, что сам эпос скорее легенда, чем реальная история, а также тот факт, что в нем в том числе говорится о межконфессиональном конфликте индуистов и мусульман, фильм предсказуемо оказался в центре многочисленных скандалов. Еще в январе члены популистской организации касты раджпутов "Шри Раджпур Карни Сена" устроили погромы на съемочной площадке, а позже напали на режиссера Санджая Лилу Бхансали.
Причиной беспорядков стали слухи о том, что в фильме показана сцена, "искажающая историю". В ней Падмавати видит сон об антагонисте Мухаммад-шахе, что создатели картины неоднократно отрицали.
"Этот фильм оказался замешан в таком количестве скандалов из-за какого-то слуха. Слух заключается в том, что в фильме есть сцена сна о Рани Падмавати и Алауддине Халджи. Я уже опроверг это и предоставил письменное подтверждение этого", — заявил режиссер Бхансали в видеообращении.
Эффект снежного кома
Однако поток угроз не прекращается. Накануне с предостережениями выступил уже представитель правящей "Бхаратия джаната парти", а не лидер крайне правой группировки. Ответственный за работу со СМИ в отделении партии в штата Харьяна Сурадж Пал Аму пообещал удвоить вознаграждение за головы Падукон и Бхансали.
"Если ты (сыгравший в фильме актер Ранвир Сингх) не заберешь свои слова обратно, мы переломаем тебе ноги. Хочу поздравить молодежь Мирута (штат Уттар-Прадеш) за объявление награды в 50 миллионов рупий (почти 770 тысяч долларов) за обезглавливание Дипики и Бхансали. Мы наградим тех, кто их обезглавит их, 100 миллионами рупий (около полутора миллионов долларов) и позаботимся о нуждах их семей", — цитирует агентство ANI слова политика.
В самой партии дистанцировались от слов своего представителя.
LOVING all your versions of #DoTheGhoomar!!!👏🏼👏🏼👏🏼 keep the videos coming & get ready for a surprise! pic.twitter.com/WHTAfCAdUj— Deepika Padukone (@deepikapadukone) 31 октября 2017 г.
Прокат фильма пока отложили на неопределенный срок. Продюсеры отменили премьеру первого декабря, поскольку Центральное бюро сертификации кинопродукции до сих пор не выдало ему прокатное удостоверение, а в понедельник отклонило петицию создателей картины с просьбой ускорить процесс.
Впрочем, даже до старта картины ее показ уже запретили власти штатов Уттар-Прадеш, Раджастхан, Мадхья-Прадеш и Пенджаб – во всех, кроме последнего правит националистическая "Бхаратия джаната парти".
В свою очередь, глава Западной Бенгалии, находящаяся в оппозиции правительству БДП, Мамата Банерджи заявила о цензуре.
"Скандал вокруг Падмавати не только досаден, но и также является планом политической партии разрушить свободу самовыражения. Мы осуждаем эту непомерную чрезвычайность. Все в киноиндустрии должны объединиться и выразить единогласный протест", — написала она в Twitter.