Премьеры декабря: "Нуреев" в Большом театре и "Пигмалион" Хейфеца

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости, Наталия Курова. После ноября, когда некоторые театры выпустили не по одному, а по два новых спектакля, последний месяц года может показаться зрителям менее насыщенным. Тем не менее, в декабре ценителей театрального и музыкального искусства ждут новые интересные спектакли, концерты и фестивали, в том числе балет "Нуреев", который должен был выйти еще в прошлом сезоне, и "Пигмалион" Бернарда Шоу в постановке патриарха отечественной сцены Леонида Хейфеца в театре имени Маяковского.
Большой театр
Балет "Коппелия" создан Делибом в 1870 году на либретто по мотивам новелл Гофмана. Хореография Мариуса Петипа, которого будет чествовать в новом году весь балетный мир в связи с 200-летием со дня рождения, и Энрико Чекетти. "Коппелия" в Большом театре – это возобновление постановки 2009 года. Премьера балета в постановке Сергея Вихарева, автора новой хореографической редакции, намечена на 14 декабря, представление пройдет на Новой сцене ГАБТа. Сценография – Борис Каменский, автор костюмов – Татьяна Ногинова, за дирижерским пультом – Павел Клиничев и Павел Сорокин.
"Нуреев" композитора Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Кирилла Серебренникова должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра. Однако премьеру новой работы творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска", перенесли с 11 июля, причем, как изначально планировалось, на май 2018 года.
Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Серебренников дал согласие театру на то, что, если ситуация с его задержанием не разрешится, спектакль "Нуреев" может быть доведен до премьеры хореографом Юрием Посоховым.
Мариинский театр
Откроет декабрь в Мариинском театре гала-концерт лауреатов ХI Международного конкурса молодых оперных певцов им. Римского-Корсакова, который проходит на родине композитора в городе Тихвине. Выступление состоится 1 декабря на сцене концертного зала "Мариинки".
Одиннадцатого декабря в концертном зале выступит Симфонический оркестр Symphonica ARNica Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) им. Кривошапко под управлением Фабио Мастранжело. Концерт приурочен к 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. А поклонники Теодора Курентзиса смогут услышать Симфонию №7 ("Ленинградскую") в исполнении прославленного музыкального коллектива – оркестра musicAeterna под управлением маэстро – 28 декабря в Концертном зале Мариинского театра.
В честь 85-летия Родиона Щедрина, чьи произведения часто исполнялись в Мариинском театре, в декабре будет представлен ряд сочинений композитора. В их числе: оперы "Не только любовь" (5 декабря), "Боярыня Морозова" (15 декабря), "Рождественская сказка" (10, 23 и 31 декабря), "Левша" (28 декабря). Также будут показаны балеты композитора: "Кармен-сюита" (9 и 21 декабря) и "Конек-Горбунок" (14,16 и 17 декабря). Особая программа – концерт к юбилею Щедрина будет представлен и в рамках фестиваля "Лики современного пианизма" 24 декабря.
Театр имения Маяковского
Первой большой премьерой юбилейного года, когда театр отмечает свое 95-летие, станет спектакль "Пигмалион" по классической пьесе Бернарда Шоу в постановке патриарха отечественной сцены Леонида Хейфеца. Премьера состоится на основной сцене театра 8 и 9 декабря.
Над спектаклем вместе с Хейфецом работал его бессменный соавтор художник Владимир Арефьев. В постановке заняты известные актеры – роли профессора Хиггинса и полковника Пикеринга исполняют народные артисты России Игорь Костолевский и Анатолий Лобоцкий. Элизу Дулиттл играет молодая актриса Наталья Палагушкина.
Вахтанговский театр
В декабре Вахтанговский театр продолжит парад премьер на новой Симоновской сцене, которую открыл в этом сезоне. В начале декабря это спектакль "Стефан Цвейг. Новеллы", которую представят ученики Римаса Туминаса в рамках режиссерской лаборатории. Молодые режиссеры Анатолий Шульев, Владимир Балдиян, Гульнар Балпеисова и Хуго Эриксон представят инсценировки четырех новелл Цвейга — " Принуждение", "Незримая коллекция", "Лепорелла" и "Шахматная новелла".
Новеллы Цвейга сделали австрийского автора известным и популярным во всем мире, они поражают драматизмом и увлекают неожиданными сюжетами. "Шахматная новелла", инсценировку которой создавал Хуго Эриксон, последний художественный текст, созданный Цвейгом.
Театр "Et Cetera"
В самом конце года – премьерные показы пройдут 21,22, 30 и 31 декабря – болгарский режиссер Александр Морфов представит спектакль по шедевру итальянского Возрождения — "Декамерону" Джованни Боккаччо.
"Декамерон" – не просто эротические истории, это поэтичные рассказы о любви, недаром Боккаччо в итальянской культуре стоит рядом с Петраркой и Данте. О любви и спектакль Морфова. Но любви во время чумы, когда "черная смерть" подстерегает каждого и отпускает только 10 дней жизни. Что можно сделать за эти десять дней?
Морфов уже работал в театре "Et Cetera". Тогда он осуществил постановку также по одной из великих книг человечества, "Дон Кихоту" Сервантеса.
Московская филармония
К юбилею Родиона Щедрина Московская филармония подготовила четыре концерта — композитора будут чествовать Российский национальный оркестр и Михаил Плетнев (15 декабря) и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, который трижды выступит в Москве на сцене Концертного зала им. Чайковского – 16 декабря в день рождения композитора, 21 и 22 декабря.
В программах – сочинения Щедрина: "Озорные частушки", Концерт №1 для оркестра, "Кармен-сюита", фрагменты из оперы "Рождественская сказка", концертная версия оперы "Не только любовь", Симфонический диптих по мотивам оперы "Очарованный странник", двойной концерт "Романтическое приношение" для фортепиано, виолончели и оркестра, и другие.
"Русская зима"
По традиции в декабре, с 23 по 31, пройдет фестиваль искусств "Русская зима", в рамках которого выступят ведущие российские музыканты.
28 декабря в Концертном зале им. Чайковского выступит одна из самых ярких молодых русских певиц, всемирно известная Юлия Лежнева. Певица будет выступать с Ансамблем барочной музыки La Voce Strumentale, с которым неоднократно выступала как в России, так и за рубежом. Дирижер и солист Дмитрий Синьковский (скрипка), в программе сочинения Вивальди, Генделя, Порпоры.
Завершит фестиваль "Русская зима" Юрий Башмет своим традиционным новогодним путешествием по "Вокзалам мечты".
Российский национальный оркестр
Российский национальный оркестр и его художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев дадут три концерта в декабре. Первый 15 декабря будет посвящен юбилею Родиона Щедрина и пройдет в Концертном зале им. Чайковского.
И завершит декабрьские выступления РНО и маэстро Плетнева концерт 30 декабря в Концертном зале им. Чайковского. Программа в этот вечер объединила сочинения композиторов-романтиков первой половины ХIХ столетия. В первом отделении прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром Джона Филда. Ирландский композитор и пианист-виртуоз Филд большую часть жизни прожил в России и оказал большое влияние на развитие русской профессиональной музыкальной культуры. Один из его фортепианных концертов – Пятый – прозвучит на концерте в исполнении Бориса Березовского и РНО под управлением Михаила Плетнева. Завершит вечер Симфония №3 ("Шотландская") Феликса Мендельсона.