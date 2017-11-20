Премьеры декабря: "Нуреев" в Большом театре и "Пигмалион" Хейфеца

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости, Наталия Курова. После ноября, когда некоторые театры выпустили не по одному, а по два новых спектакля, последний месяц года может показаться зрителям менее насыщенным. Тем не менее, в декабре ценителей театрального и музыкального искусства ждут новые интересные спектакли, концерты и фестивали, в том числе балет "Нуреев", который должен был выйти еще в прошлом сезоне, и "Пигмалион" Бернарда Шоу в постановке патриарха отечественной сцены Леонида Хейфеца в театре имени Маяковского.

Большой театр

Большой театр, выпустив в ноябре две балетные премьеры, в декабре обещает представить еще два новых балетных спектакля – "Копеллию" Лео Делиба и долгожданного "Нуреева" Ильи Демуцкого. Час оперы настанет уже в новом, 2018 году, когда состоятся премьеры "Пиковой дамы" Чайковского, "Бала-маскарада" Верди и "Богемы" Пуччини.

Балет "Коппелия" создан Делибом в 1870 году на либретто по мотивам новелл Гофмана. Хореография Мариуса Петипа, которого будет чествовать в новом году весь балетный мир в связи с 200-летием со дня рождения, и Энрико Чекетти. "Коппелия" в Большом театре – это возобновление постановки 2009 года. Премьера балета в постановке Сергея Вихарева, автора новой хореографической редакции, намечена на 14 декабря, представление пройдет на Новой сцене ГАБТа. Сценография – Борис Каменский, автор костюмов – Татьяна Ногинова, за дирижерским пультом – Павел Клиничев и Павел Сорокин.

"Нуреев" композитора Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Кирилла Серебренникова должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра. Однако премьеру новой работы творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска", перенесли с 11 июля, причем, как изначально планировалось, на май 2018 года.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Серебренников дал согласие театру на то, что, если ситуация с его задержанием не разрешится, спектакль "Нуреев" может быть доведен до премьеры хореографом Юрием Посоховым.

Мариинский театр

В итоге спектакль, билеты на который были мгновенно раскуплены (при том, что продавали не более двух билетов в руки), покажут 9-10 декабря. Все, кому удалось краем глаза посмотреть репетиции еще в прошлом сезоне, говорят о спектакле, как о прекрасной работе.

Откроет декабрь в Мариинском театре гала-концерт лауреатов ХI Международного конкурса молодых оперных певцов им. Римского-Корсакова, который проходит на родине композитора в городе Тихвине. Выступление состоится 1 декабря на сцене концертного зала "Мариинки".

Одиннадцатого декабря в концертном зале выступит Симфонический оркестр Symphonica ARNica Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) им. Кривошапко под управлением Фабио Мастранжело. Концерт приурочен к 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. А поклонники Теодора Курентзиса смогут услышать Симфонию №7 ("Ленинградскую") в исполнении прославленного музыкального коллектива – оркестра musicAeterna под управлением маэстро – 28 декабря в Концертном зале Мариинского театра.

С 14 по 31 декабря на двух площадках Мариинского театра (в Санкт-Петербурге, где состоится 25 концертов, и Владикавказе, где пройдет 7 концертных программ) состоится традиционный и уже ХII по счету Международный фестиваль "Лики современного пианизма". На этом фестивале встретятся более 40 пианистов разного опыта и музыкальных школ, продолжат работу зарекомендовавшие себя проекты "Композитор – пианист" и "Дети – детям".

В честь 85-летия Родиона Щедрина, чьи произведения часто исполнялись в Мариинском театре, в декабре будет представлен ряд сочинений композитора. В их числе: оперы "Не только любовь" (5 декабря), "Боярыня Морозова" (15 декабря), "Рождественская сказка" (10, 23 и 31 декабря), "Левша" (28 декабря). Также будут показаны балеты композитора: "Кармен-сюита" (9 и 21 декабря) и "Конек-Горбунок" (14,16 и 17 декабря). Особая программа – концерт к юбилею Щедрина будет представлен и в рамках фестиваля "Лики современного пианизма" 24 декабря.

Театр имения Маяковского

Первой большой премьерой юбилейного года, когда театр отмечает свое 95-летие, станет спектакль "Пигмалион" по классической пьесе Бернарда Шоу в постановке патриарха отечественной сцены Леонида Хейфеца. Премьера состоится на основной сцене театра 8 и 9 декабря.

"Пигмалион" — одна их самых известных пьес Бернарда Шоу, была написана в 1912 году и первые ее постановки прошли в Вене и Берлине. Всемирную известность пьесе принесла премьера мюзикла "Моя прекрасная леди", состоявшаяся в 1956 году, а затем одноименный фильм с Одри Хепберн.

Над спектаклем вместе с Хейфецом работал его бессменный соавтор художник Владимир Арефьев. В постановке заняты известные актеры – роли профессора Хиггинса и полковника Пикеринга исполняют народные артисты России Игорь Костолевский и Анатолий Лобоцкий. Элизу Дулиттл играет молодая актриса Наталья Палагушкина.

Вахтанговский театр

В декабре Вахтанговский театр продолжит парад премьер на новой Симоновской сцене, которую открыл в этом сезоне. В начале декабря это спектакль "Стефан Цвейг. Новеллы", которую представят ученики Римаса Туминаса в рамках режиссерской лаборатории. Молодые режиссеры Анатолий Шульев, Владимир Балдиян, Гульнар Балпеисова и Хуго Эриксон представят инсценировки четырех новелл Цвейга — " Принуждение", "Незримая коллекция", "Лепорелла" и "Шахматная новелла".

Новеллы Цвейга сделали австрийского автора известным и популярным во всем мире, они поражают драматизмом и увлекают неожиданными сюжетами. "Шахматная новелла", инсценировку которой создавал Хуго Эриксон, последний художественный текст, созданный Цвейгом.

Театр "Et Cetera"

"Это исполненное отчаяния высказывание о крахе идеалов гуманизма, рассказ о том, как былые ценности Европы уничтожаются грубой силой и воинствующим невежеством. И каждый почувствует, как это актуально, животрепещуще и сегодня", — сказал режиссер накануне премьеры.

В самом конце года – премьерные показы пройдут 21,22, 30 и 31 декабря – болгарский режиссер Александр Морфов представит спектакль по шедевру итальянского Возрождения — "Декамерону" Джованни Боккаччо.

"Декамерон" – не просто эротические истории, это поэтичные рассказы о любви, недаром Боккаччо в итальянской культуре стоит рядом с Петраркой и Данте. О любви и спектакль Морфова. Но любви во время чумы, когда "черная смерть" подстерегает каждого и отпускает только 10 дней жизни. Что можно сделать за эти десять дней?

Морфов уже работал в театре "Et Cetera". Тогда он осуществил постановку также по одной из великих книг человечества, "Дон Кихоту" Сервантеса.

Московская филармония

Главным музыкальным событием декабря станет юбилей выдающегося российского композитора Родиона Щедрина – классика русской и мировой музыки. Щедрин — один из самых востребованных, исполняемых и публикуемых композиторов современности. В числе интерпретаторов произведений Щедрина — крупнейшие музыканты мира.

К юбилею Родиона Щедрина Московская филармония подготовила четыре концерта — композитора будут чествовать Российский национальный оркестр и Михаил Плетнев (15 декабря) и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, который трижды выступит в Москве на сцене Концертного зала им. Чайковского – 16 декабря в день рождения композитора, 21 и 22 декабря.

В программах – сочинения Щедрина: "Озорные частушки", Концерт №1 для оркестра, "Кармен-сюита", фрагменты из оперы "Рождественская сказка", концертная версия оперы "Не только любовь", Симфонический диптих по мотивам оперы "Очарованный странник", двойной концерт "Романтическое приношение" для фортепиано, виолончели и оркестра, и другие.

"Русская зима"

По традиции в декабре, с 23 по 31, пройдет фестиваль искусств "Русская зима", в рамках которого выступят ведущие российские музыканты.

Так, 23 декабря пройдет Вечер фортепианной музыки — солист Борис Березовский. 24-го выступит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" – солисты Юрий Башмет, Марк Бушков, Мишель Бушкова. 25-го — Большой симфонический оркестр им. Чайковского под управлением Владимира Федосеева исполнят произведения Сибелиуса, Равеля, Чайковского, Штрауса. 26-го — выступит пианист Николай Луганский и оркестр РНО — дирижер Александр Ведерников, в программе сочинения Рахманинова и Равеля. 27-го на фестивале будет звучать "И классика, и джаз". Солисты — Денис Мацуев, Аркадий Шилклопер, Айдар Гайнуллин, Андрей Иванов, Александр Зингер.

28 декабря в Концертном зале им. Чайковского выступит одна из самых ярких молодых русских певиц, всемирно известная Юлия Лежнева. Певица будет выступать с Ансамблем барочной музыки La Voce Strumentale, с которым неоднократно выступала как в России, так и за рубежом. Дирижер и солист Дмитрий Синьковский (скрипка), в программе сочинения Вивальди, Генделя, Порпоры.

Завершит фестиваль "Русская зима" Юрий Башмет своим традиционным новогодним путешествием по "Вокзалам мечты".

Российский национальный оркестр

Российский национальный оркестр и его художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев дадут три концерта в декабре. Первый 15 декабря будет посвящен юбилею Родиона Щедрина и пройдет в Концертном зале им. Чайковского.

Второй состоится 21 декабря в Большом зале Московской консерватории, где поклонники выдающегося пианиста Плетнева услышат в его исполнении один из самых популярных и часто исполняемых по всему миру произведений для фортепиано с оркестром — Первый концерт Петра Ильича Чайковского.

И завершит декабрьские выступления РНО и маэстро Плетнева концерт 30 декабря в Концертном зале им. Чайковского. Программа в этот вечер объединила сочинения композиторов-романтиков первой половины ХIХ столетия. В первом отделении прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром Джона Филда. Ирландский композитор и пианист-виртуоз Филд большую часть жизни прожил в России и оказал большое влияние на развитие русской профессиональной музыкальной культуры. Один из его фортепианных концертов – Пятый – прозвучит на концерте в исполнении Бориса Березовского и РНО под управлением Михаила Плетнева. Завершит вечер Симфония №3 ("Шотландская") Феликса Мендельсона.