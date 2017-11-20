В театре имени Вахтангова пройдет вечер в честь 90-летия Михаила Ульянова

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вечер, посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося актера кино и театра, известного общественного деятеля Михаила Ульянова пройдет в его родном Вахтанговском театре, где он служил около 60 лет и последние десять возглавлял прославленный коллектив.

Вечер состоится 20 ноября в день рождения великого артиста, об этом сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра.

Вечер, который устраивают вахтанговцы в память о своем великом артисте и руководителе, не будет похож на традиционные юбилейные вечера, когда кадры из фильмов и фрагменты из спектаклей, перемежаются воспоминаниями об артисте его коллег. Вахтанговцы решили на вечере в честь Ульянова дать слово самому Михаилу Александровичу.

Отрывки из книги его дневников "Неизвестный Ульянов" будут читать вахтанговцы разных поколений — Виктор Добронравов, Владимир Вдовиченков, Владимир Симонов, Юлия Рудберг.

Примет участие и художественный руководитель театра — известный режиссер Римас Туминас. Он рассказал, что выбрал для чтения размышление Ульянова, которое тот написал в год 10-летия на посту главы Вахтанговского театра, что созвучно размышлениям и самого Туминаса.

"Уже 10 лет я сижу в главном кресле театра — художественный руководитель. И все чаще и чаще приходит в голову мысль, а не бросить ли это все это? Плохо справляешься с рулем этого перенаселенного корабля. Не хватает воли, не хватает решительности в решении каждодневных проблем… Пост руководителя требует и гибкости, компромиссности, и жестокости, беспощадности. Все это банальные мысли и истины", — процитировал Туминас строки из книги Ульянова.

Народная артиста России Людмила Максакова расскажет о последнем выходе на Вахтанговскую сцену Михаила Александровича в роли Шмаги в знаменитом спектакле "Без вины виноватые" в постановке Петра Фоменко.

Также будет представлен документальный фильм об артисте. А завершит вечер дочь Ульянова Елена Михайловна, которая поблагодарит вахтанговцев за память.

Днем 20 ноября вахтанговцы, друзья, родственники, дочь с внуками Ульянова придут поклониться великому актеру на Новодевичье кладбище, где он нашел свой последний приют.