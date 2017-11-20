В театре имени Вахтангова пройдет вечер в честь 90-летия Михаила Ульянова

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вечер, посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося актера кино и театра, известного общественного деятеля Михаила Ульянова пройдет в его родном Вахтанговском театре, где он служил около 60 лет и последние десять возглавлял прославленный коллектив.
Вечер, который устраивают вахтанговцы в память о своем великом артисте и руководителе, не будет похож на традиционные юбилейные вечера, когда кадры из фильмов и фрагменты из спектаклей, перемежаются воспоминаниями об артисте его коллег. Вахтанговцы решили на вечере в честь Ульянова дать слово самому Михаилу Александровичу.
Отрывки из книги его дневников "Неизвестный Ульянов" будут читать вахтанговцы разных поколений — Виктор Добронравов, Владимир Вдовиченков, Владимир Симонов, Юлия Рудберг.
Примет участие и художественный руководитель театра — известный режиссер Римас Туминас. Он рассказал, что выбрал для чтения размышление Ульянова, которое тот написал в год 10-летия на посту главы Вахтанговского театра, что созвучно размышлениям и самого Туминаса.
Народная артиста России Людмила Максакова расскажет о последнем выходе на Вахтанговскую сцену Михаила Александровича в роли Шмаги в знаменитом спектакле "Без вины виноватые" в постановке Петра Фоменко.
Также будет представлен документальный фильм об артисте. А завершит вечер дочь Ульянова Елена Михайловна, которая поблагодарит вахтанговцев за память.
Днем 20 ноября вахтанговцы, друзья, родственники, дочь с внуками Ульянова придут поклониться великому актеру на Новодевичье кладбище, где он нашел свой последний приют.