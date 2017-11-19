На международном кинофестивале в Гоа покажут шесть российских фильмов

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя — РИА Новости. Шесть российских фильмов покажут во внеконкурсной программе на 48-м Индийском международном кинофестивале (IFFI), который начнется в понедельник в Гоа.

Показы российских лент пройдут в рамках третьего форума "Дни российского кино", который начался в Индии 10 ноября. Ранее в рамках кинофорума российские фильмы показали в Дели и Мумбаи.

В программе кинофестиваля IFFI-48 будут представлены фильмы "Нелюбовь", "28 панфиловцев", "Жги!", "Заложники", "Теснота", "Жили-были". Как сообщили организаторы "Дней российского кино", картины представят исполнительница главной роли в фильме "Жги!" актриса Инга Оболдина, продюсер фильма "Теснота" Николай Янкин, режиссеры ленты "28 панфиловцев" Андрей Шальопа и Ким Дружинин, а также работавший над картиной "Заложники" кинооператор Владислав Опельянц, который приглашен также в жюри кинофестиваля.

По словам продюсера "Дней российского кино" Марии Лемешевой, организаторы кинофорума хотят продемонстрировать российское кино "во всем его многообразии – от исторических до современных и анимационных картин".

"У меня нет никаких сомнений в том, что после просмотра наших премьер индийские зрители получат новое, полноценное представление о России и ее культуре. Программа этого года самая большая за три года существования кинофорума, ведь мы вошли в программу Индийского международного кинофестиваля. Это отличная платформа для налаживания профессиональных контактов, поэтому мы открыты для новых знакомств, расширения международных связей и обсуждения интересных идей", — заявила Лемешова.

Кинофорум "Дни российского кино" проводится в Индии с 2015 года. В текущем году форум впервые охватил сразу три города Индии, в том числе столичный Нью-Дели. В программу кинофорума включены 12 новинок отечественного кинематографа.