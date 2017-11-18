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Культура

На закрытии Культурного форума вручили премию имени Луначарского

16:1218.11.2017
(обновлено: 16:13 18.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкVI Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит в здании Главного штаба Эрмитажа. 17 ноября 2017VI Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит в здании Главного штаба Эрмитажа. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на закрытии Международного культурного форума в Петербурге вручила культурным работникам премию имени Луначарского.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Голодец рассказала о значении форума в Петербурге
Премия имени Анатолия Луначарского, первого наркома просвещения РСФСР, была учреждена дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума для поощрения работников культуры, не являющихся представителями творческих профессий. На премию не могут быть выдвинуты руководители учреждений культуры и их заместители. Ежегодно вручается не более 10 премий, ее денежное содержание – 250 тысяч рублей. Помимо денежной части лауреат получает бюст А.В. Луначарского и почетный диплом.

"Мне кажется, что это очень знаково, что именно для этой категории работников сферы культуры, работников библиотек, музеев, театров, киностудий и других учреждений культуры учреждена такая премия. Для великих творцов очень много званий, наград, это правильно, но за каждым культурным событием стоят конкретные люди, самоотверженные, подвижники, неравнодушные, которые посвящают свою жизнь сфере культуры, образования, просветительству за очень скромную зарплату, к огромному сожалению", — сказала Матвиенко.

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит в здании Главного штаба Эрмитажа. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В Петербурге в рамках культурного форума вручили премию "Меценат года"
По ее словам, год от года авторитет премии и количество номинантов растет, каждый раз идет сложный отбор. "Сегодня в этом зале те люди, которые стали лучшими, которые стали лауреатами. Из большого количества претендентов лишь десять человек стали лауреатами. Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд", — добавила спикер Совфеда.

Она отметила, что культурный форум, в рамках которого вручается премия, оказался "очень к лицу" Петербургу и внес большой вклад в укрепление культурного сотрудничества между странами. "Объективно надо сказать, что шестой Санкт-Петербургский международный культурный форум стал знаковым событием не только для культурного сообщества нашей страны, но и для международного культурного сообщества. По количеству участников, по географии стран, по количеству наших участников из регионов, работников и деятелей культуры он превзошел все ожидания, а значит, форум нужен, значит, форум востребован", — подчеркнула Матвиенко.

Участники VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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На Культурном форуме представили рассказ о Революции на языке интернета
Как отметил министр культуры Владимир Мединский, символично то, что культурный форум завершается вручением премии Луначарского тем, кто не привык стоять в лучах софитов на сцене, чей труд за сценой, в музеях, архивах, библиотеке не столь заметен, но без которых бы ничего не было.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.

Гости и участники Санкт-Петербургского международного культурного форума
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© РИА Новости / Александр Гальперин
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Руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме представил мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция".
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© РИА Новости / Александр Гальперин
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Презентация поп-ап экспозиции состоялась в рамках трехдневной Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017".
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© РИА Новости / Александр Гальперин
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Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017" проходит на одной из главных площадок Санкт-Петербургского международного культурного форума - в Центральном выставочном зале "Манеж".
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В рамках дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории" руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на примере мультимедийного проекта рассказал о возможности сохранения культурного наследия и популяризации исторического контента в современных цифровых СМИ.
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Выступая торжественном открытии Санкт-Петербургского культурного форума, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что культурные связи являются основой гуманитарного развития цивилизации и форум позволяет такие связи устанавливать.
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Сопредседатель правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
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Регистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума.
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Информационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
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За три дня на площадках форума состоятся около 200 мероприятий, в том числе выставки, концерты, спектакли и панельные дискуссии.
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Выставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
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