На закрытии Культурного форума вручили премию имени Луначарского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на закрытии Международного культурного форума в Петербурге вручила культурным работникам премию имени Луначарского.

Премия имени Анатолия Луначарского, первого наркома просвещения РСФСР, была учреждена дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума для поощрения работников культуры, не являющихся представителями творческих профессий. На премию не могут быть выдвинуты руководители учреждений культуры и их заместители. Ежегодно вручается не более 10 премий, ее денежное содержание – 250 тысяч рублей. Помимо денежной части лауреат получает бюст А.В. Луначарского и почетный диплом.

"Мне кажется, что это очень знаково, что именно для этой категории работников сферы культуры, работников библиотек, музеев, театров, киностудий и других учреждений культуры учреждена такая премия. Для великих творцов очень много званий, наград, это правильно, но за каждым культурным событием стоят конкретные люди, самоотверженные, подвижники, неравнодушные, которые посвящают свою жизнь сфере культуры, образования, просветительству за очень скромную зарплату, к огромному сожалению", — сказала Матвиенко.

По ее словам, год от года авторитет премии и количество номинантов растет, каждый раз идет сложный отбор. "Сегодня в этом зале те люди, которые стали лучшими, которые стали лауреатами. Из большого количества претендентов лишь десять человек стали лауреатами. Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд", — добавила спикер Совфеда.

Она отметила, что культурный форум, в рамках которого вручается премия, оказался "очень к лицу" Петербургу и внес большой вклад в укрепление культурного сотрудничества между странами. "Объективно надо сказать, что шестой Санкт-Петербургский международный культурный форум стал знаковым событием не только для культурного сообщества нашей страны, но и для международного культурного сообщества. По количеству участников, по географии стран, по количеству наших участников из регионов, работников и деятелей культуры он превзошел все ожидания, а значит, форум нужен, значит, форум востребован", — подчеркнула Матвиенко.

Как отметил министр культуры Владимир Мединский, символично то, что культурный форум завершается вручением премии Луначарского тем, кто не привык стоять в лучах софитов на сцене, чей труд за сценой, в музеях, архивах, библиотеке не столь заметен, но без которых бы ничего не было.

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