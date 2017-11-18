День рождения чеховской "Чайки" отметят в Музее-заповеднике "Мелихово"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В бывшем имении писателя Антона Чехова, музее-заповеднике "Мелихово", пройдет традиционный "Чайкин день"; 18 ноября, чтобы отметить день рождения всемирно-известной чеховской пьесы, в подмосковной усадьбе писателя собираются литераторы, критики, режиссеры, актеры и просто почитатели таланта великого русского классика. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Как известно, 18 ноября 1895 года в Мелихово в небольшом деревянном флигеле, сохранившемся до сих пор, Чехов завершил работу над "Чайкой", одной из величайших пьес в истории мировой драматургии. В память об этом знаменательном событии ежегодно с 1995 года в ноябре в усадьбе проходит "Чайкин день".

В этом году у гостей музея-заповедника будет возможность не только вспомнить историю создания и постановки знаменитой пьесы, но и увидеть сцены из летнего пленерного спектакля "Чехов. Чайка", который был поставлен в 2015 году к 120-летию пьесы на территории музея-заповедника. Спектакль идет под открытым небом и играется в нескольких исторических локациях чеховской усадьбы.

В "Чайкин день" в каждой их сцен спектакля будет заложена загадка. Зрителям предстоит принять участие в викторине на знание текста пьесы. Победителей ожидают подарки.

Также в этот день для гостей будет проведена экскурсия по усадьбе, состоится знакомство с флигелем, где была написана пьеса, "Амбулаторией", главным домом чеховской семьи, с экспозициями музея, а также рассказ о жизни и творчестве Чехова.