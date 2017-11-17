Путин назвал культуру ответом на вызовы нетерпимости и радикализма

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Попечительского совета Мариинского театра в Санкт-Петербурге. 17 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Попечительского совета Мариинского театра в Санкт-Петербурге. 17 ноября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного культурного форума, отметив, что культура является ответом на вызовы агрессивного радикализма современного мира.

"Я очень рад приветствовать в России участников и гостей Международного культурного форума. Вот уже шестой раз творческие деятели многих стран мира собираются в Санкт-Петербурге для того, чтобы обсудить с коллегами актуальные проблемы искусства, образования, сохранения исторического и культурного наследия, поделиться своими идеями, определить новые векторы развития гуманитарного сотрудничества", — сказал президент на гала-открытии форума.

Он отметил, что неравнодушие, взаимное доверие, стремление к партнерству деятелей искусства еще раз убеждают, что культура представляет собой универсальный язык общения и взаимопонимания и имеет колоссальный ресурс для объединения людей во имя высоких целей.

"При этом именно культура передает будущим поколениям самые базовые ценности и ориентиры, позволяет создать прошлое, настоящее и будущее, сохранить самобытность, уникальность каждого народа и помогает людям ориентироваться в бурно меняющемся культурном мире. И, наконец, культура, просвещение — это ответ на вызовы варварства, нетерпимости, агрессивного радикализма, которые угрожают нашей цивилизации", — подчеркнул президент.

Шестой Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября. Он собрал более 30 тысяч участников. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.