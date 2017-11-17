Путин поддержал идею снова провести в России Театральную олимпиаду

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам выявления, поддержки и профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства. 17 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам выявления, поддержки и профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства. 17 ноября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею вновь провести в России культурную Театральную олимпиаду в 2019 году.

"Обязательно… мы в 2005 году уже имели удовольствие принимать такое крупное мероприятие, организовывать его в России, с удовольствием повторим это еще раз, тем более, что такие выдающиеся деятели мирового театра его поддерживают", — сказал глава государства на встрече с российскими и иностранными деятелями культуры, которые принимают участие в Санкт-Петербургском Международном культурном форуме.

Идею провести в Санкт-Петербурге Театральную олимпиаду выступил художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени А.С.Пушкина (Александринский) Валерий Фокин.

"Другого такого города для проведения Театральной олимпиады не найти", — сказал он про Санкт-Петербург.

Режиссер напомнил, что в 2001 году Театральная олимпиада проходила в Москве. По его мнению, "это будет праздник разных театров мира, взаимопонимания, диалога", что "было бы крайне необходимо". Фокина поддержали художественный руководитель театра "Аттис" (Греция) Теодор Терзопулос и другие зарубежные деятели искусства. "Мы надеемся, что предстоящая олимпиада будет иметь тот же успех, в 2019 году мы отпразднуем 25-летний юбилей с тех пор, как была проведена первая Театральная олимпиада", — сказал Терзопулос.