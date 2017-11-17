Путин образно описал взаимоотношения деятелей искусства и политики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в шутливой форме описал "взаимодействие" политиков и деятелей культуры.

"Я, знаете, о чем сейчас подумал… Между деятелями искусства и политики есть такой скрытый симбиоз, мы не можем друг без друга: вы мосты строите, мы сжигаем, вы опять строите, мы опять сжигаем. Всем есть чем заниматься, все при деле. Это очень хорошо", — сказал под смех собравшихся глава государства.

Он встретился с российскими и иностранными деятелями культуры, съехавшимися на Санкт-петербургский международный культурный форум.

Переходя на серьезный тон, Путин заверил: "Мы постараемся беречь те мосты, которые здесь создаются, в России".