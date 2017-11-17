Путин выделит на поддержку молодых талантов миллиард рублей дополнительно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о дополнительном выделении одного миллиарда рублей ежегодно на расширение системы президентских грантов, это позволит искать и поддерживать молодых талантливых людей.
"Я предлагаю дополнить систему грантов президента новым направлением – поддержкой молодых талантливых людей. С тем, чтобы они могли бы совершать первые шаги, не думать о том, где им достать деньги", — сказал глава государства на совещании по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства.
Президент сослался на слова пианиста Дениса Мацуева, который рассказал, что его бабушка в свое время вынуждена была продать квартиру ради денег на обучение внука.
"Действительно, не у всех есть родители, которые это могут делать (оплачивать обучение – ред.), и бабушки не у всех есть, которые могут что-то продать, а талантливые люди молодые есть — это и музыканты, и артисты, и литераторы — им нужно оказать первую помощь", — сказал президент о первой части гранта.
По его словам, вторая часть этого гранта будет направлена на поиск молодых талантливых людей.
"Мы сделаем это дополнение к президентским грантам ежегодно в объеме 1 миллиарда рублей", — заявил Путин.
Мацуев рассказал президенту, что его бабушке пришлось продать квартиру и дать внуку и его родителям 15 тысяч долларов для того, чтобы обосноваться в столице. По словам пианиста, в российских регионах очень много талантливых детей, но в силу определенных причин им бывает трудно пробиться и реализовать свой талант.
"Не каждый родитель может себе это позволить морально и, конечно, финансово", — отметил пианист.
Он выступил с инициативой оказания адресной помощи со стороны государства талантам, которые удается выявлять в провинции с помощью всевозможных творческих конкурсов.
"Здесь, конечно, хорошо, если была бы какая-то адресная помощь конкретно вот этим искоркам, которые готовы переезжать в Москву или Петербург, Казань", — сказал Мацуев.
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