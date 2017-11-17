Путин призвал изменить систему конкурса по закупкам для учреждений культуры

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Попечительского совета Мариинского театра в Санкт-Петербурге. 17 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Попечительского совета Мариинского театра в Санкт-Петербурге. 17 ноября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Систему закупок для учреждений культуры нужно менять, проведение открытых конкурсов уместно, только когда речь идет о хозяйственных нуждах, заявил президент РФ Владимир Путин.

В пятницу глава государства провел совещание о поддержке талантливой молодежи и профессиональной подготовке кадров в сфере искусства в Санкт-Петербурге.

"Открытые конкурсы по всем заданным пунктам, они, конечно, неуместны. Кроме таких общехозяйственных вещей — там, я не знаю, скрепки, шторы, стулья. Это можно вполне покупать на открытых конкурсах, и надо это делать", — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что открытые конкурсы, которые касаются творческих нужд, неуместны.

"Все, что связано с творчеством, конечно, вот это прокрустово ложе, которое не укладывается и уложить туда невозможно, поэтому здесь, точно совершенно, нужно вносить изменения", — заявил президент.