Путин: во Владивостоке появится центр для подготовки деятелей искусств

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам выявления, поддержки и профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства. 17 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам выявления, поддержки и профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства. 17 ноября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что во Владивостоке появятся новый концертный зал и образовательный центр для подготовки деятелей искусств.

На заседании попечительского совета Мариинского театра Путин сообщил о предложении художественного руководителя театра Валерия Гергиева по развитию учреждений культуры на Дальнем Востоке.

"Маэстро Гергиев предложил два проекта. Построить концертный зал — небольшой, но современный, с хорошей акустикой, такой же, как здесь, при Мариинке. И второе — создать там образовательный центр, который бы готовил на месте специалистов для музыкальных театров: музыкантов, танцоров балета, художников", — рассказал Путин.

"Я еще не знаю об обеспечении финансирования и не знаю еще окончательно сумму, но хочу вас заверить: мы это точно сделаем и постараемся сделать это в самое кратчайшее время", — заявил президент.

При этом глава государства обратился с просьбой к деятелям культуры: "По поводу преподавательских кадров, по уровню подготовки — уровень должен быть высоким, он не должен уступать столичным городам России".

Глава государства добавил, что сотрудникам новых учреждений культуры на Дальнем Востоке потребуется "техническое сопровождение — этим людям нужно будет обеспечить проживание". "И это мы тоже сделаем. Гарантирую", — заверил Путин.

Президент похвалил работу Мариинского театра. "Обширная гастрольная, концертная, просветительская деятельность Мариинки известна не только в нашей стране, но и во всем мире", — сказал он, добавив, что все проекты театра славятся "неизменно высоким художественным, содержательным, организационным уровнем". Глава государства связал во многом эти успехи и с работой попечительского совета Мариинского театра. По его словам, особую благодарность заслуживают и зарубежные друзья, помогающие театру.

Особо Путин поблагодарил всех, кто помогает Пасхальному фестивалю, который, по его оценке, "превратился в явление нашей культурной жизни, стал знаковым событием". Президент заметил, что участники фестиваля — элитный коллектив, который ездит по всей большой территории страны.

"Это нагрузка колоссальная, ведь люди летают по нашей огромной стране — я даже не знаю, когда они спят — причем, по самым отдаленным точкам, даже добираться до некоторых точек не так просто. Этот элитный коллектив не гнушается этим", — сказал глава государства. Он поблагодарил Гергиева и его коллектив за идею проведения Пасхального фестиваля и ее успешное воплощение.

Также Путин выделил грантовый проект Мариинского театра, который призван помочь молодым деятелям искусств воплощать их задумки. "Это особая миссия Мариинки — открывать и растить звезд", — подчеркнул он.

Как рассказал Гергиев, сейчас театр вступил в новую фазу своего развития с появлением площадок на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

По словам маэстро, он и ряд артистов Мариинки уже порядка десяти раз побывали с гастролями на Дальнем Востоке. Гергиев он выразил уверенность, что в дальнейшем Дальний Восток станет одним из опорных центров, как для российских регионов, так и для соседних стран — Японии, Китая, Южной Кореи, с которыми у театра заключены многочисленные договоры.

"Появление нового концертного зала и образовательного центра, который будет готовить специалистов для успешной работы всего комплекса, современного оперного и балетного театра — это будет громадным подарком для жителей Дальнего Востока", — сообщил Гергиев.

Он также сообщил, что в 2017 году репертуар Мариинки был расширен за счет произведений композитора Игоря Стравинского.