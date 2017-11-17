Выходные в Москве: ретроспектива Эль Лисицкого и фильмы о балете в ЦДК

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Наступающие выходные москвичи и гости столицы могут провести на масштабной ретроспективе авангардного художника и архитектора Эль Лисицкого или изучить природу страха вместе с русскими и европейскими художниками на выставке "Боюсь", увидеть на сцене Театра Наций спектакль о вине и оправдании "Камень" или посетить успешную постановку Театра на Малой Бронной "Варшавская мелодия", а также ознакомиться с судьбами успешных балетных танцовщиков современности на серии показов в Центре документального кино (ЦДК), которые проходят в рамках международного фестиваля Context. Diana Vishneva.

Выставки

На этой неделе в Москве начала работу масштабная ретроспектива советского художника и архитектора Эль (Лазаря) Лисицкого. Сразу две площадки – Еврейский музей и центр толерантности и Третьяковская галерея на Крымском валу – разместили в своих пространствах работы художника, которых в общей сложности набралось более 400.

Один из наиболее выдающихся представителей авангарда Эль Лисицкий (1890 – 1941) во многом определил пути развития архитектуры и дизайна XX века и стал основателем нового направления в искусстве, названное им "проуны" — "проекты нового искусства". Выставка, состоящая из двух частей, воссоздает творческий путь художника и знакомит зрителя со всеми его этапами и направлениями.

Так, гости Еврейского музея увидят работы "доавангардного" периода Лисицкого, среди которых книжные иллюстрации, плакаты, фотоколлажи, фотомонтажи и многое другое. Посетители Третьяковской галереи первыми ознакомятся с шестью живописными проунами Лисицкого из крупнейших зарубежных собраний, которые были созданы в Германии в начале 1920-х годов. Экспозиция продлится до 4 февраля.

В Галерее на Солянке продолжается выставка работ современных художников под названием "Боюсь". Идея проекта возникла в 2015 году как реакция на весьма авангардное творчество уральской электронной группы "4 Позиции Бруно", на счету которых более 20 альбомов, а также на экспозицию десятилетней давности "Верю!", проходившую под кураторством известного художника-акциониста Олега Кулика.

Театр

Тогда на огромном пространстве центра современного искусства "Винзавод" разместились невероятные изобретения художников: для полноты впечатления посетителям предлагалось вступать с арт-объектами в разного рода коммуникации. Теперь, создавая экспозицию "Боюсь", художники из России и Европы решили поговорить о страхе. По словам организаторов, выставка исследует универсальное понятие страха и источники его возникновения в человеческом сознании.

В субботу на сцене Театра Наций покажут постановку "Камень" по пьесе знаменитого немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга, известного российскому зрителю, в частности по пьесе "Ученик", которая легла в основу одноименного фильма и спектакля режиссера Кирилла Серебренникова.

В оригинале "Камень" касается особенностей немецкой исторической памяти в отношении Второй мировой войны; все точки действия и пласты времени сходятся в одном дрезденском доме. В 1935 году из него бежит еврейская семья Шварцманов, в 1945 — гибнет новый хозяин жилища, в 1953 году его жена и дочь бегут в Западную Германию и вновь возвращаются лишь после падения Берлинской стены. Режиссер Филипп Григорьян в своей постановке исследует сущность вины и самооправдания, помещая на сцену все эпохи разом. Роли исполняют Анна Галинова, Ольга Баландина, Лиза Арзамасова и другие артисты.

Воскресным вечером на сцене Театра на Малой Бронной покажут спектакль "Варшавская мелодия" по пьесе Леонида Зорина. В центре сюжета этой постановки, осуществил которую Сергей Голомазов, оказывается история любви польской девушки и московского студента в послевоенные годы — их едва начавшимся отношениям помешал железный занавес, упавший между странами непреодолимой стеной.

Кино

По словам режиссера, он пробовал поразмышлять "о природе почти генетического страха, который заложен ментальности людей, переживших войну, прошедших через унижения — социальные, культурные, нравственные", а также показать приговоренность любого чувства. В спектакле задействованы Даниил Страхов и Юлия Пересильд.

В Москве продолжается фестиваль Дианы Вишневой Context, включающий не только балетные постановки, мастер-классы, лекции, но и обширную программу кинопоказов. Так, в субботу в Центре документального кино (ЦДК) покажут фильм-триумфатор документальной программы Московского международного кинофестиваля (ММКФ) "Парижская опера" режиссера Жана-Стефана Брона. Действие картины развивается, как можно догадаться, в закулисье Парижской оперы: на протяжении двух часов зрителю будет обеспечено полное погружение в интриги этого храма искусства. Поздним вечером зрителям покажут также фильм о жизни знаменитого бразильского артиста балета Марсело Гомеса под названием "Марсело Гомес: анатомия танцовщика". В этом году Гомес, о дуэте с которым мечтает каждая балерина, отмечает 20-летие своей карьеры.

В воскресенье на большом экране покажут целых четыре фильма о балете: "Ингмар Бергман глазами хореографа", "Маико: танцующее дитя", "Бобби Джин" и "В Калифорнии". Первый из них посвящен творчеству классика шведского кинематографа Ингмара Бергмана — для съемок этой картины четыре известных хореографа посетили дом режиссера на острове Форё, а после поставили четыре уникальных спектакля, вдохновленных его размышлениями о движении и музыке. Два следующих фильма расскажут о судьбах талантливых балерин — японки Маико и американки Бобби Джин Смит. Гости последнего показа увидят историю о подающей надежды танцовщице, в которую влюбился документалист Шарль.