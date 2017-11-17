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Культура

Выходные в Москве: ретроспектива Эль Лисицкого и фильмы о балете в ЦДК

15:2917.11.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАрт-директор фестиваля Диана Вишнева на пресс-конференции, посвященной проведению V международного фестиваля современной хореографии Context в Москве. 9 ноября 2017Арт-директор фестиваля Диана Вишнева на пресс-конференции, посвященной проведению V международного фестиваля современной хореографии Context в Москве. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Наступающие выходные москвичи и гости столицы могут провести на масштабной ретроспективе авангардного художника и архитектора Эль Лисицкого или изучить природу страха вместе с русскими и европейскими художниками на выставке "Боюсь", увидеть на сцене Театра Наций спектакль о вине и оправдании "Камень" или посетить успешную постановку Театра на Малой Бронной "Варшавская мелодия", а также ознакомиться с судьбами успешных балетных танцовщиков современности на серии показов в Центре документального кино (ЦДК), которые проходят в рамках международного фестиваля Context. Diana Vishneva.

Выставки

Актер Александр Кузнецов. Архивное фото
© Кинокомпания "Белое зеркало" / Геннадий Авраменко
Сто литров "крови" на съемках черной комедии "Папа, сдохни" в Москве
На этой неделе в Москве начала работу масштабная ретроспектива советского художника и архитектора Эль (Лазаря) Лисицкого. Сразу две площадки – Еврейский музей и центр толерантности и Третьяковская галерея на Крымском валу – разместили в своих пространствах работы художника, которых в общей сложности набралось более 400.

Один из наиболее выдающихся представителей авангарда Эль Лисицкий (1890 – 1941) во многом определил пути развития архитектуры и дизайна XX века и стал основателем нового направления в искусстве, названное им "проуны" — "проекты нового искусства". Выставка, состоящая из двух частей, воссоздает творческий путь художника и знакомит зрителя со всеми его этапами и направлениями.

Так, гости Еврейского музея увидят работы "доавангардного" периода Лисицкого, среди которых книжные иллюстрации, плакаты, фотоколлажи, фотомонтажи и многое другое. Посетители Третьяковской галереи первыми ознакомятся с шестью живописными проунами Лисицкого из крупнейших зарубежных собраний, которые были созданы в Германии в начале 1920-х годов. Экспозиция продлится до 4 февраля.

В Галерее на Солянке продолжается выставка работ современных художников под названием "Боюсь". Идея проекта возникла в 2015 году как реакция на весьма авангардное творчество уральской электронной группы "4 Позиции Бруно", на счету которых более 20 альбомов, а также на экспозицию десятилетней давности "Верю!", проходившую под кураторством известного художника-акциониста Олега Кулика.

Сцена из спектакля в «Театриуме на Серпуховке». Архивное фото
© Фото : «Театриум на Серпуховке»
Московский театр "Театриум на Серпуховке" открывает новую сцену
Тогда на огромном пространстве центра современного искусства "Винзавод" разместились невероятные изобретения художников: для полноты впечатления посетителям предлагалось вступать с арт-объектами в разного рода коммуникации. Теперь, создавая экспозицию "Боюсь", художники из России и Европы решили поговорить о страхе. По словам организаторов, выставка исследует универсальное понятие страха и источники его возникновения в человеческом сознании.

Театр

В субботу на сцене Театра Наций покажут постановку "Камень" по пьесе знаменитого немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга, известного российскому зрителю, в частности по пьесе "Ученик", которая легла в основу одноименного фильма и спектакля режиссера Кирилла Серебренникова.

В оригинале "Камень" касается особенностей немецкой исторической памяти в отношении Второй мировой войны; все точки действия и пласты времени сходятся в одном дрезденском доме. В 1935 году из него бежит еврейская семья Шварцманов, в 1945 — гибнет новый хозяин жилища, в 1953 году его жена и дочь бегут в Западную Германию и вновь возвращаются лишь после падения Берлинской стены. Режиссер Филипп Григорьян в своей постановке исследует сущность вины и самооправдания, помещая на сцену все эпохи разом. Роли исполняют Анна Галинова, Ольга Баландина, Лиза Арзамасова и другие артисты.

Воскресным вечером на сцене Театра на Малой Бронной покажут спектакль "Варшавская мелодия" по пьесе Леонида Зорина. В центре сюжета этой постановки, осуществил которую Сергей Голомазов, оказывается история любви польской девушки и московского студента в послевоенные годы — их едва начавшимся отношениям помешал железный занавес, упавший между странами непреодолимой стеной.

Сцена из спектакля Визит старой дамы
© Фото : Иван Новиков-Двинский
Малый театр покажет "Визит старой дамы"
По словам режиссера, он пробовал поразмышлять "о природе почти генетического страха, который заложен ментальности людей, переживших войну, прошедших через унижения — социальные, культурные, нравственные", а также показать приговоренность любого чувства. В спектакле задействованы Даниил Страхов и Юлия Пересильд.

Кино

В Москве продолжается фестиваль Дианы Вишневой Context, включающий не только балетные постановки, мастер-классы, лекции, но и обширную программу кинопоказов. Так, в субботу в Центре документального кино (ЦДК) покажут фильм-триумфатор документальной программы Московского международного кинофестиваля (ММКФ) "Парижская опера" режиссера Жана-Стефана Брона. Действие картины развивается, как можно догадаться, в закулисье Парижской оперы: на протяжении двух часов зрителю будет обеспечено полное погружение в интриги этого храма искусства. Поздним вечером зрителям покажут также фильм о жизни знаменитого бразильского артиста балета Марсело Гомеса под названием "Марсело Гомес: анатомия танцовщика". В этом году Гомес, о дуэте с которым мечтает каждая балерина, отмечает 20-летие своей карьеры.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
Кинопремьеры недели: "Молодой Годар" Хазанавичуса и "Лига Справедливости"
В воскресенье на большом экране покажут целых четыре фильма о балете: "Ингмар Бергман глазами хореографа", "Маико: танцующее дитя", "Бобби Джин" и "В Калифорнии". Первый из них посвящен творчеству классика шведского кинематографа Ингмара Бергмана — для съемок этой картины четыре известных хореографа посетили дом режиссера на острове Форё, а после поставили четыре уникальных спектакля, вдохновленных его размышлениями о движении и музыке. Два следующих фильма расскажут о судьбах талантливых балерин — японки Маико и американки Бобби Джин Смит. Гости последнего показа увидят историю о подающей надежды танцовщице, в которую влюбился документалист Шарль.

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