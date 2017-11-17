Липецкая область вошла в топ-10 регионов по развитию культуры

Пересечение улиц Фрунзе и Первомайской в Липецке. Архивное фото

Пересечение улиц Фрунзе и Первомайской в Липецке. Архивное фото

ЛИПЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Липецкая область признана одним из регионов-лидеров по темпам развития культурной сферы, войдя в ТОП-10 субъектов Российской Федерации по этому показателю, сообщает пресс-служба администрации области.

"На шестом Санкт-Петербургском культурном форуме, который проходит с 16 по 18 ноября, Липецкая область отмечена министерством культуры РФ как динамично развивающийся регион. Замминистра культуры РФ Алла Манилова вручила сертификат "Регион-лидер по темпам развития культуры. Топ 10", — говорится в сообщении администрации.

В числе регионов РФ, также вошедших в десятку лидеров по развитию культуры, — Москва, Санкт-Петербург, Московская, Псковская, Калининградская, Вологодская, Ленинградская, Челябинская и Пензенская области.

"Развитие сферы культуры — один из приоритетов в работе властей Липецкой области", — отмечает глава региона Олег Королев.

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) стартовал 16 ноября и собрал более 30 тысяч участников. В этом году для участников сформирована обширная культурная и дискуссионная программа. Как и в прошлые годы, деловые мероприятия форума проходят в Российском этнографическом музее.

Другие новости региона читайте здесь >>