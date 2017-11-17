Сталлоне отрицает слухи об изнасиловании 16-летней девушки в 1986 году

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Голливудский актер Сильвестр Сталлоне категорически отрицает сообщения о насильственной сексуальной связи с 16-летней девушкой более 30 лет назад, сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя кинозвезды.

В четверг британский таблоид Daily Mail опубликовал материал, где со ссылкой на полицейский рапорт говорилось, что инцидент с участием актера произошел в 1986 году в Лас-Вегасе. Предполагаемая потерпевшая рассказала, что Сталлоне пригласил ее в номер отеля, где вынудил к совместному сексу с ним и его телохранителем.

"Это смехотворная и абсолютно лживая история. Никто о ней не знал до момента публикации. Власти или кто-либо еще никогда не обращались к мистеру Сталлоне в связи с этим", — сообщила TMZ представитель кинозвезды Мишель Бега.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.