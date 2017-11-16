Швыдкой: из-за новостных агрегаторов Бузова популярнее культурных форумов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Из-за активного влияния новостных агрегаторов сообщения о ведущей телепроекта "Дом-2" Ольге Бузовой популярнее новостей о культурных форумах, заявил бывший министр культуры Михаил Швыдкой на панельной сессии "СМИ о культуре: не навреди!" в рамках VI Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

"Мы видим, как главные информационные коммуникаторы, к примеру, Google или Яндекс, новостью номер один в культуре делают не Санкт-Петербургский форум, а (новости) о том, насколько увеличился или уменьшился размер груди, извините, у Бузовой", — сказал Швыдкой.

По его словам, Бузова "великая в этом смысле барышня", потому что по частоте упоминаний в СМИ она обошла премьер-министра Дмитрия Медведева.

Швыдкой добавил, что отношения искусства и культуры со СМИ очень изменились. По его мнению, сегодня зачастую для популярности той или иной премьеры в области культуры важна не профессиональная критика, а упоминания в СМИ и соцсетях, стимулирующие продажи билетов.