Назван самый читающий город России

Вид на Исааккиевский собор с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Исааккиевский собор с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Санкт-Петербург стал победителем Всероссийского конкурса "Самый читающий регион России", сообщает пресс-служба администрации петербургского губернатора.

Подведение итогов Всероссийского конкурса "Самый читающий регион России" состоялось в четверг в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин вручил губернатору города Георгию Полтавченко диплом и статуэтку "Литературный флагман России".

Это звание Санкт-Петербург будет носить в течение 2018 года.

"Награду завоевали петербуржцы, которые даже в век интернета и гаджетов предпочитают живое общение с книгой", — сказал Полтавченко, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что "сегодня культурная столица нашей страны стала литературной столицей".

"Вдохновленные этим замечательным призом, мы приняли решение подать заявку на участие в конкурсе ЮНЕСКО "Мировая книжная столица" в 2020 году", — добавил губернатор.

По его словам, в городе многое делается для популяризации чтения. Каждый год проводится Международный книжный салон, его продолжением стали "Книжные аллеи", получившие известность и за пределами Петербурга, за последние два года было открыто более 20 книжных магазинов, запущена мобильная библиотека в метро. Филиалы петербургской "Книжной лавки писателя" открыты в Минске, Салониках, Симферополе. В 2017 году город поддержал более 100 книгоиздательских проектов. В настоящее время в Северной столице работают около 200 общедоступных библиотек, их посещают более 1 миллиона читателей. Каждый год в рамках акции "Моя первая библиотека" первоклассники получают в подарок к 1 сентября книги.

Конкурс, организованный Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, проводится в третий раз. Ранее престижной премии были удостоены Ульяновская и Воронежская области. В этом году в конкурсе участвовали 84 региона, 20 регионов признаны "самыми читающими". Лауреатами конкурса стали Калининградская область, республика Татарстан, Москва и Санкт-Петербург.

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